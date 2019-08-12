下背痛一年沒好！早餐廚娘「肺腺癌4期」轉移...這3器官恐中標

▲早餐店老闆娘長期下背痛，發現是肺腺癌4期，癌細胞從「肺轉移到骨頭」。（圖／記者周宸亘攝）

記者謝承恩／綜合報導

58歲李女士和老公一起經營早餐店，下背痛持續長達一年時間，經X光片檢查，竟發現右肺有一顆腫瘤，經切片證實是第四期肺腺癌，且已從肺部轉移至骨頭造成疼痛！透過標靶藥物治療，一年來成功將腫瘤大小從原本的6x4公分，縮小至4 x1公分，腫瘤指數也降至正常範圍。醫師提醒，肺腺癌有可能轉移至骨頭、腦部和肝臟，尤其以骨頭轉移較易以疼痛症狀表現，需特別注意。

長安醫院胸腔內科姚智偉醫師表示，李女士主訴多年前做健康檢查時，X光片發現胸部有一個小結節，因當時工作忙碌，就沒有特別留意追蹤，後來是因為下背痛再次就診，X光片檢查發現右肺有腫瘤，切片證實已是第四期肺腺癌，合併骨頭轉移。和患者討論治療方針後，透過標靶藥物治療，成功將肺部腫瘤縮小，此外骨頭和腦部的轉移也都有明顯改善。

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▲透過藥物治療發現，癌腫瘤明顯縮小（紅圈處）。（圖／長安醫院提供）

姚智偉表示，標靶治療針對有基因突變的晚期肺腺癌患者治療成效良好，據統計約8成患者服藥後腫瘤有明顯縮小，且目前標靶藥物有符合健保給付規定。在台灣肺癌比較常見的是肺腺癌，而且不一定跟抽菸病史有關係，近年來，40~50歲不抽菸女性罹患肺癌比例逐年增加，醫界推論可能與空污和基因有關。此外也要特別注意，肺腺癌很有可能轉移至其它器官，包括 腦部、肝臟和骨頭，其中骨頭轉移又較易以骨骼疼痛症狀表現，李女士即是其中一例。

▲醫師提醒，肺線癌患者初期無症狀，癌末轉移更可能會讓腦、骨頭、肝臟受害。（圖／長安醫院提供）

醫師提醒，早期肺癌完全沒有症狀，當有症狀產生時，7成病患已是局部晚期或已轉移。呼籲有抽菸習慣和肺癌家族史的高危險族群，最好定期接受篩檢；一旦咳嗽時間較長，超過二個禮拜，甚至一個月以上，或是體重有明顯減輕、食慾不好、出現咳血等症狀，建議盡早至胸腔內科門診做詳細檢查，若肺癌能早期發現，才能手術切除，預後才是最好，存活率相對也提高許多。