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北市「境外移入登革熱」近3年最高　感染源「印尼」最多！

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疾管署在公佈高雄登革熱。（圖／疾管署提供）

▲今年截至8月7日，全國登革熱已確診354例。（圖／疾管署提供／資料照）

記者趙于婷／台北報導

登革熱疫情未停，根據台北市衛生局統計，今年截至8月7日，北市登革熱境外移入病例數已累計42例，較近3年同期平均值32例高，感染源以「東南亞」國家為主，其中以「印尼」9例最多，其次分別為菲律賓8例、泰國、越南及新加坡皆為5例。

台北市政府衛生局疾病管制科歐佳齡科長表示，台北市登革熱疫情在107年境外確診34例、106年境外確診33例、105年境外確診30例，由於登革熱境外移入病例可能引發本土登革熱的風險，且近期發現部分民眾因症狀不明顯而多次至診所就醫而診斷為疑似流感，造成社區隱藏期提升，對防疫造成極大的威脅。

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而根據疾管署資料顯示，今（108）年截至8月7日，全國登革熱確診354例，其中本土登革熱病例66例，分布於高雄市、台南市及桃園市；另288例為境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，境外移入病例數為近10年同期最高。

近日受到颱風影響，雨後環境中易有積水容器，形成病媒蚊的孳生源流行風險相對較高，務必加強環境管理，清除不必要的積水容器，避免孳生病媒蚊，更要確實清除室內外環境，如菜園、花圃等，尤其樹洞、旗座、天溝（屋頂排水溝）及地下室等處往往容易被忽略而形成隱藏性孳生源。

歐佳齡提醒，若發現孳生源，經通知限期仍未改善者，可依傳染病防治法第25條及第70條，處新臺幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰；另外，為有效防止疫情擴散，市民若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，可至台北市12區91家登革熱快篩試劑合約醫療院所就醫採檢並告知活動史、旅遊史。

關鍵字： 登革熱 孳生源 境外移入 台北市衛生局
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