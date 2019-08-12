開學前必做！北市逾4千名小一新生「3針常規疫苗」還沒打

▲小一新生開學前須完成3劑疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

距開學日不到一個月，即將進入國小一年級的小學童疫苗打了沒？台北市衛生局指出，小一新生開學前須完成3劑疫苗接種，包括「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗」、「日本腦炎疫苗」和「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗」，但根據統計，仍有逾4千名學童還未完成3劑疫苗接種。

根據疾管署全國性預防接種資訊系統統計資料，截至108年8月6日，台北市108年度即將入國小一年級新生計2萬4,855人，其中「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（第二劑）」接種率為92.5%、「活性減毒嵌合型日本腦炎疫苗一劑 」為90.1%，「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗（單一劑）」為87.9%，上述三項疫苗全數完成率僅83.7%，尚有4,054位學童未完成3劑接種。

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台北市衛生局疾管科科長歐佳齡科長提醒，為避免學童入學後發生疾病群聚感染，接種疫苗是預防傳染病最有效的方式。臺北市政府衛生局提醒家長，今年小學開學日為8月30日，新生須繳交「預防接種時程及紀錄表」影本給學校，家長要記得檢視家中寶貝的兒童健康手冊，｢出生滿5歲至國小入學前」要接種的3劑疫苗是否皆已完成接種。

台北市預防接種合約醫療院所名單可至台北市政府衛生局網站（主題專區/疾病防治/預防注射）查詢，如有相關疑問，可在上班時間撥打台北市政府衛生局預防注射專線：(02)2375-4341或1999市民當家熱線洽詢。