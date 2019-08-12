3C保母危機浮現！2歲女童「近視600度」每天平板用5小時





▲幼童弱視問題不易發現，建議2歲即可由眼科醫師協助檢查。（圖／高雄亮晶晶眼科診所提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

一名2歲多女童被媽媽抱著來看眼科，一檢查發現近視度數高達600度，已經造成眼睛不可逆傷害！其實這名女童小接觸平板，每天累積觀看時間長達5小時，醫師也感嘆，近來門診幾乎每週都會收治2歲左右近視已經達到400度的孩子，且大多有3C使用習慣，呼籲家長，5歲前是眼球發育階段，這段時期不要讓孩子接觸3C產品。

收治個案的中國醫藥大學近視及眼睛疾病中心副主任、開業眼科醫師梁中玲表示，這名女童被帶來就診時，媽媽陳述女兒最近看平板電腦的距離越來越近，「幾乎快黏到螢幕」，當下心裡就很擔心可能是高度近視。

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檢查後果然證實不詳預感，近視度數高達600度，即便之後嘗試用藥水治療改善到450度，但也已造成不可逆嚴重後果，終生都得忍受高度近視之苦，讓媽媽聽了自責不已。

▲兒童一旦提早近視，演變成高度近視的機率將大幅增加。

梁中玲表示，近年來高度近視的年齡層不斷往下降，她門診幾乎每週都會收到2歲左右已經400度近視的個案，在4~5年前，類似案例1個月頂多1例。

特別像現在暑假期間，許多父母親忙於工作，晚間返家或者假日往往無力照顧，只得讓子女無限制使用手機或平版等3C產品打發時間，有些則是委託祖父母隔代教養，因老人家體力不若當年，也只能讓「手機褓姆」控制活潑好動的孫子女。

梁中玲指出，近視增加時眼球後段會變形拉長，不過在這個過程中並不會疼痛，外觀也看不出來，讓孩子或家長完全感受不到任何跡象。

▲過度使用3C產品，會導致眼軸增長太快，使得影像無法投射到視網膜上，上圖為正常。

臨床上發現，小朋友只要有使用手機、平板的習慣，幾乎每個都有近視問題，而愈早近視，未來就愈容易高度近視，尤其近視600度以上稱之為高度近視，眼軸會變得非常長，同時也會將視網膜拉得很長、很薄，容易產生裂孔造成視網膜剝離，也會讓眼睛水晶體霧掉形成白內障，嚴重者甚至造成失明，人生進入黑暗期。

梁中玲建議，在5足歲之前為眼球發育階段，建議完全不要讓孩子碰3C產品，若使用學前教育影音檔案可以「用聽的」，這樣也對創造力、想像力較佳，電視則滿5歲時再看，一天不要超過半小時。

至於目前已經讓孩子使用3C的家長，一定要在2歲時帶孩子做視力檢查，了解眼睛狀況，一旦確定近視，要耐性配合眼科醫師的治療，可以選擇點長效散瞳劑或戴角膜塑型片控制度數，避免眼球後段變形，延緩近視度數不再加遽。

▲眼科醫師梁中玲說明，眼軸不斷拉長會導致近視度數加深。