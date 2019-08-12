吸貓可防癌、減肥！ 養貓必知「健康6好處」曝光...快給主子拜了

▲養貓對身體有6大好處，可以減緩壓力又能防癌。（圖／取自pixabay）

文／韋恩的食農生活

很多貓奴奉養貓皇自以為只是純粹精神上被控制了，其實很多人不知道，養貓對貓奴可是有很多健康好處的，看完這篇，保證貓奴們大喊皇恩浩蕩，對於貓皇從此更加忠心耿耿。韋恩建議大家新的健康秘訣就是，沒事多吸貓，多吸多健康。

不要說韋恩因為也是資深貓奴，所以立場偏頗，其實以下健康功效都是有科學實證，請大家坐穩了，看看吸貓究竟有那些好處：

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1.心情變好

研究指出，即使只是看youtube上的貓影片，都足以使人感覺幸福，消除負面情緒，並且更能夠面對艱難的工作挑戰。

2.減緩壓力

研究指出，與貓相處能夠舒緩壓力，尤其是貓奴情緒低落時。另一項研究指出，貓是看得懂人的表情的，但是它只是懶得理你。

▲貓奴得到心臟病的機會低了30%，還可以預防呼吸道過敏。（圖／pixabay）

3. 降低心臟病風險

美國中風醫學協會研究指出，經過10年追蹤調查，結論是貓奴得到心臟病的機會顯著較低。與沒養貓的人相比，貓的飼主因心臟病致死的機率降低30%。推論這或許與養貓可以降低壓力與焦慮有關。

4. 預防過敏

一項大型的加拿大研究指出，嬰兒出生前(孕婦)或出生後有養寵物的話，將會改變腸道菌的結構，將可以降低嬰兒日後皮膚過敏的機會。其他的研究也指出，養貓對預防呼吸道過敏如氣喘也有好處。

5. 預防肥胖

同樣的加拿大研究指出，嬰兒出生前(孕婦)或出生後有養寵物的話，因為腸道菌的結構改變，將可以降低嬰兒日後肥胖的機率。所以之前很多人誤以為懷孕就慌張地要把貓送走，其實是沒必要的。

▲貓身上還有一種微量「硫化氫」，可以活化粒線體。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

6.預防癌症

日前還有媒體報導研究結果，寵物的體味（吸貓？）可以協助飼主預防癌症。推論是寵物身上硫化氫的緣故。不過這個推論有點遠，與韋恩之前報導過的《吸屁可以預防癌症》是同樣道理。

這只是個細胞等級的實驗，然後其實是如果有很微量的硫化氫，再以科學家發現的一種特殊蛋白質-AP39搬運到細胞中的粒線體中，反而可以有保護、活化粒線體這個人體發電廠的效果，因此可能有抗氧化效果，因此推論可以預防癌症。

這樣看來，吸貓好處多多，韋恩真想把此福音傳遞到全世界。寫到這裡韋恩的心理甚至冒出一個概念，想要模仿日本的漫畫成立一個吸貓吧，完全走分享經濟的社企模式，開放大家每人付費100元進來吸貓10分鐘，貓咪都採收容浪貓，收入也捐贈中途使用，這樣不知有多好。

P.S.很多研究其實是包含了狗在內，不是只有貓，狗派的朋友不要生氣。

原文授權轉載自「每天吸貓吸一口 健康活到九十九」