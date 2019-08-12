噴到失明半小時！防狼辣椒素...藥師揭「乳霜、藥膏」成份也有

▲辣椒噴霧可用來防身，被噴到會出現灼熱感、失明等症狀。（圖／翻攝自pixabay）

文／段方琪（Kiki）

很多人再討論團購商品「防狼噴霧」，仔細研究一下它的成份，裡面主要成分是「辣椒素」，辣椒噴霧中的活性成分是來辣椒的油脂(oleoresin capsicum OC)，然後由乙醇提取，最後蒸發溶劑，再用丙二醇乳化蠟狀樹脂，使辣椒油脂

OC可懸浮在水中，然後將辣椒油脂OC加壓後再瓶子中就是所謂的防狼噴霧。

當辣椒素噴出時與眼睛、皮膚或黏膜接觸，會產生灼熱感，導致眼睛無法睜開、流淚、咳嗽、流鼻涕。持續15-30分鐘的短暫失明，皮膚持續30分鐘以上灼熱感，因此可用於防狼，甚至當被一群野狗追逐時，也可以抵抗；在國外有人防禦熊。

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辣椒素除了防狼噴霧以外，其實它的用途不少， 常運用外用軟膏如風濕性關節炎、骨關節炎和一些疼痛使用；例如拉傷、扭傷…等輕微疼痛，建議一天不要擦超過4次，塗抹後收應用肥皂洗乾淨 ；也有用在糖尿病神經病變DiabeticNeuropathy (Off-label)

▲含有辣椒素的減肥霜，燃燒脂肪的效果有限。（圖／達志示意圖）

再來就是許多人喜歡在藥妝店買含辣椒素的乳霜來減肥，辣椒素有助於通過燃燒脂肪來增加新陳代謝，當你塗抹時會感覺熱熱的，以為在燃燒脂肪，但是實際減肥效果有限，運動還是比較建議方法，要注意每天塗抹不要超過四次，否則皮膚灼痛或刺痛，甚至受傷、紅腫、起泡危險。

之前有研究辣椒素可用於非過敏性鼻炎，非過敏性鼻炎有可能是環境濕度、氣溫或化學因子造成，而辣椒鼻噴劑可以改善，但是研究還需要更多證據。辣椒於藥用上可以刺激唾液分泌、增加腸蠕動，不可以大量食用，可能會有胃潰瘍危險，不管食品或保健食品，皆不可大量食用，適度食用才有益健康。

資料來源：

https://reference.medscape.com/drug/capzasin-p-zostrix-capsaicin-topical-999316

段方琪（Kiki）藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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