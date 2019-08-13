上台說話「連大師都會剉！」4步驟震壓全場..掌握前30秒是關鍵

▲上台前可以先有4步驟的心理準備，幫助自己冷靜、展現演說潛力。（圖／取自免費圖庫Pexels）

文／朱鴻霏

有些人說，看到別人口吐蓮花、左右逢源，自己也會羡慕，也渴望能在交際中遊刃有餘地表達自己好贏得別人的賞識，可又不知該如何去克服羞怯的心理障礙。羅斯福曾經說過：「每一個新手，常常都有一種心慌病。心慌病不是膽小，而是精神過度緊張。」

你要明白，害怕當眾講話不是個別現象，那些能在舞臺上侃侃而談的大師，有很多人也曾為說話發過愁，甚至就連在臺上時他們也沒有完全克服恐懼感。比如，甘地第一次演講時，他甚至不敢注視觀眾的眼睛；雄辯家查理士第一次上臺時，緊張得兩條腿直打顫；古羅馬演說家希斯洛第一次當眾演講時，也是臉色蒼白，四肢顫抖。

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當你知道不好意思當眾講話是多數人都存在的一種普遍心理時，你就會感到輕鬆一些。接下來，你要做的就是努力去克服這個心理障礙。法國的斐迪南‧福煦大將曾經說過：「戰爭中最好的防守就是進攻。」當你對羞怯採取了一種攻勢，那麼，克服它就不是一件困難的事了。至於具體該怎麼做，這裡有幾條建議：

首先，多肯定自己。

口才好的人，通常都自信十足。平日裡，你要學會善於發現自己的優勢，多肯定自己，少為羞怯找藉口。當你不斷地給予自己積極的心理暗示時，你會發現自己其實挺優秀的。我們只要把自己真實的內心表達清楚就好了，不需要有太多的顧慮。

為了培養自信，在當眾演講之前，我們可以在心裡默念「我可以」「我已經準備好了」之類的話，從內心深處相信自己。 你還可以在上臺前做幾次持續三十秒的深呼吸，這樣可以增強大腦的供氧量，不僅能使頭腦更加清醒，還能增加自己的勇氣。

▲當眾講話時覺得怯場，要把注意力放在自己想說的話，而不是別人的看法。（圖／取自免費圖庫Pexels）

其次，別怕被他人議論。

被人議論是一件再正常不過的事，你不必過分擔憂。每個人都有過當眾講話時怯場的經歷，但如果因此而把它當成一種心理負擔，從而過分地壓抑自己，變得不敢再跟他人交談，不僅無法享受到交談的樂趣，還可能埋沒自己的潛能。

再次，忘掉恐懼感。

想走出緊張的心理狀態，就得勇敢地面對問題。當你必須說話的時候，應該把注意力放在你要說的話，而不是他人的看法上，更不要去想「我害怕」「萬一說錯了怎麼辦」，當你一心一意只專注於自己要說的話時，恐懼就會自動消失。

最後，理性面對失敗。

「人非聖賢，孰能無過？」每個人都會犯錯是正常的事，一次失敗並不能說明你不優秀—只要找出問題的根源，避免以後再犯同樣的錯誤就行了，無須耿耿於懷。最後總結一下，你想讓自己流利地表達己見，順暢地與他人溝通，最重要的是讓自己習慣於開口講話！

所以，在任何場合，你都要積極地把握交際機會，學習說話技巧。最簡單的辦法是，先從跟同事、客戶打招呼入手，等到說得多了，你就會發現自己越來越習慣與人講話，不再羞怯和緊張了。

本文摘自《別讓無效社交害了你》／朱鴻霏（國家一級企業培訓師）／時報出版