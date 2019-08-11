開口別怕別人笑！攀談前丟掉3大「社交恐懼」秒變頂級人才

▲一開口就緊張，寧可傳訊息，也不敢在陌生場合開口說話，該怎麼辦？（圖／翻攝自pixabay）

文／朱鴻霏

在陌生的場合裡面對陌生的人，特別是比自己事業優秀或地位尊貴的人，有些人就會萌生一種羞怯的自卑心理，於是不敢開口表達自己了。有時候，在公眾場合裡被要求站起來講話時，他們也會覺得渾身不自在，無法清晰地進行思考，也就不知道該說些什麼了。一般來說，導致羞怯的原因有三種：

第一種，習慣性羞怯。這類人的性格本身內向、沉靜，見到陌生人就會臉紅，對陌生人常常懷有膽怯心理，不敢表達自己的想法。

請繼續往下閱讀...

第二種，認識性羞怯。這類人過分強調自我，有嚴重的患得患失心理，生怕自己的一舉一動遭到別人的恥笑，所以只有在很有把握時才敢說話或行動，而一旦準備不足就會失去方寸。

第三種，挫折性羞怯。這類人本身不羞怯，但因為曾經在交際中遭受過失敗，產生了心理陰影，所以對交際會「望而卻步」。

想要真正地掌握說話的藝術，做一個成功的人，在學習口才之前，首先要解決的就是心理問題— 你 必須擴大自己的心理開放區域，勇敢、開朗、坦誠地表現真實的自我，不要怕暴露弱點和缺點。你若是不敢開口，那麼不管你是誰，都不可能練好口才，更不能為自己的交際錦上添花。 人生的種種機遇往往都要用口才來開拓，種種成功也要靠口才來促成，所以口才是每個人的標配。

▲專櫃、展場銷售人員，需經過不斷的練習跟顧客溝通攀談。（圖／翻攝自pixabay）

§

夢瑤是我大學時期的同學，記得在學校的時候，她性格很內向，總是一個人坐在角落裡默默地看書，也不跟其他同學交往。因此，很多同學對她的印象都不深刻。幾年後，我去參觀一個貿易展覽會，在一個展覽區裡看到了夢瑤。偶遇同學是一件很興奮的事，我便上前跟她打招呼。

當我走到夢瑤那個展櫃的時候，聽到了她跟一位顧客的談話，瞬間讓我詫異不已—真沒想到幾年不見，她居然這麼能說會道！

當時，那位顧客也只是偶然經過夢瑤那個展櫃，隨意看看產品。只聽夢瑤上前問道：「請問，您有什麼需要？」顧客對產品不太感興趣，隨意回答道：「沒什麼想買的，就隨便看看。」夢瑤微微一笑，說道：「是啊！很多人也說過這樣的話。」正當顧客得意之時，她又接了一句，「但他們後來都改變了主意。」

「哦？為什麼」」顧客好奇地問。然後，夢瑤就開始正式向這位顧客介紹她們公司的產品。我站在一旁，當時夢瑤並沒有看到我。我聽著她口若懸河地跟顧客介紹著產品的功能，心想，這還是幾年前那個內向而不愛說話的女生嗎？當夢瑤忙完了，抬頭看到我時也很詫異，隨即笑著跟我打招呼。我們約好一會兒忙完後一起去吃頓飯，敘敘舊。

吃飯時，我們聊了聊彼此的近況。與夢瑤聊天讓我感到非常愉快，我由衷地讚歎道：「上學的時候都沒怎麼見你跟其他同學交流，沒想到現在你的口才這麼好！」夢瑤微微一笑，說道：「那時我內向、害羞，不敢說話是因為不知道說什麼。但到了社會上，沒辦法，尤其是當了業務員以後，不說話怎麼能銷售出去產品呢？」

「所以，剛做這一行的時候，我買了很多口才方面的書學習，每天對著鏡子練習。然後，我拋掉所有的羞怯，大膽地跟每一個陌生人介紹自己，介紹我背得滾瓜爛熟的產品資料。慢慢地，我也就變得這樣能說會道了！」通過夢瑤的故事我們可以看出，即便是內向的人，只要勇於開口，敢於多說，你也會成為一個能說會道的人。沒有誰天生就口才好，就像沒有誰天生就學習好一樣，那都是需要不斷思考和練習得來的。

本文摘自《別讓無效社交害了你》／朱鴻霏（國家一級企業培訓師）／時報出版