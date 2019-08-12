

▲上完廁所後，你會回頭觀察自己的便便長什麼樣子嗎？（圖／達志／示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導

排泄物「便便」又臭又噁心！有多少人上完廁所後願意回頭看它們一眼再沖掉呢？外科名醫江坤俊提醒，仔細觀察糞便，裡頭其實透露著許多健康訊息，不只從顏色，就連型態也能自行推測近日的腸胃健康。他也提醒，若便便出現3種顏色，請務必儘速就醫，若呈現「危險級顏色」，得小心3種癌症了。

外科名醫江坤俊在《江醫說健康》影片中教網友們如何認識「大便」，指出上完廁所千萬別急著用水沖掉，只要回頭看一眼，你會發現裡頭暗藏玄機，並傳授如何從6種糞便顏色看健康：



1.黃褐色

糞便的顏色來自於「膽汁」，其經過與腸胃道的細菌作用後，就會成為黃褐色，正常的大便顏色就屬這顏色。



2.黃色

有時膽汁被吸收多一點，或是膽汁被稀釋，糞便就會呈現黃色。便便從黃褐色至黃色都是正常範圍。

3.綠色

膽汁原本顏色為綠色，有些人因膽汁來不及與腸胃道的細菌作用，就會因腹瀉而拉出綠色便便，此時代表你肚子裡可能有些小小的感染，但並非太大問題。遇此種狀況免擔心，只要多觀察幾天，待糞便轉為黃褐色就沒問題了。

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▲只要便便呈現灰白色，請立即就醫。（圖／截自《江醫說健康》Youtube，下同）



4.灰白色

糞便沒有顏色即代表裡頭沒有膽汁，意味著肝臟中的膽汁未排到腸胃道裡，最常見的可能為胰臟癌、膽道癌及膽囊癌。呼籲民眾一排出「白色大便」請立即就醫，狀況可能非常嚴重。



5.黑色

常見為腸胃道出血，因為血紅素裡有鐵離子，經過與胃酸作用，再與糞便混合即形成黑色。



6.紅色

也屬腸胃道出血，但與黑色糞便的差別在於「出血位置」不同。若是小腸出血，鐵離子與腸胃道胃酸和細菌作用較久，即形成黑色。若是大腸癌或痔瘡，血與肚子裡細菌作用時間較短，沒辦法與胃酸作用，就是紅色。若短時間內未食用火龍果而排出紅色便便，請小心你的大腸健康或是否有痔瘡問題。



江坤俊呼籲，若是上述3種顏色，無論是灰白色、黑色或紅色，請立即尋求醫師協助。



▲你平常的糞便是屬於6種型態的哪一種呢？

除了看顏色外，糞便的形狀也很重要！江坤俊解釋，正常糞便應為光滑順暢的「香蕉狀」，若是一顆一顆或是呈裂痕的香蕉狀、柔軟塊狀、膏狀或水狀，依最硬至最軟的糞便，反映出你的水分攝取多寡，糞便越偏向前者，就要喝越多水、多攝取纖維素，才不會引發便祕。

至於多久上一次廁所才算標準？江坤俊說，有些人認為天天排便才不算便祕，但醫學上的定義，一個禮拜排便次數小於2次才稱為「便祕」，因每個人大腸活動功能不同，因此不用強逼自己每天都得排便。