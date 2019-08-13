越吵越愛對方！12星座「歡喜冤家CP」閃瞎曝光　你們愛到卡慘死？



▲你和另一半三天一小吵，五天一大吵，卻總是吵不散嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

每個女生的生命中都有機會遇到某些剪不斷、理還亂的感情，明明跟這個對象愛得死去活來，可是相處起來卻又是問題連連，很多事都難有共識，吵了半天卻又吵不散、越吵卻又越愛對方，只好經常處在氣個半死但又愛得很深的情況，哪個星座的男生最容易成為妳的歡喜冤家呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

★牡羊女：

牡羊女還滿直接的，巨蟹男卻是不太直接又容易受傷害的類型，有時候牡羊女無意間隨口的一句話就容易搞的巨蟹男半憂鬱，累積多次之後就成了兩人爭吵的引爆點，吵架是種互相深入瞭解，只是每吵一次都很傷心又傷神呢！

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★金牛女：

金牛女跟天蠍男的愛情是都愛得很深的，問題就在於兩個人都是屬於固執的死硬派，天蠍男是非贏不可的類型、金牛女是抵死不認輸的心態，在愛情裡就像是在拔河一樣根本難分高低，沒問題時如膠似漆、吵架起來誰都不讓誰。

★雙子女：

都很重視溝通、也都很細膩、很懂得怎麼去瞭解對方，缺點是兩人都是神經線很細很敏感的人，一點點小事情就容易想東想西，吵起來更像是辯論大會，但是兩人都是愛到卡慘死的狀況，吵完後又容易抱頭痛哭，相當有趣的組合。

★巨蟹女：

巨蟹女看似理性卻是超級情緒化，天秤男是絕對冷靜的理性類型，甜蜜的時候相處非常融洽、對未來也會有很多相當完美的計劃和想法，但是情緒來的時候天秤男根本搞不定巨蟹女，巨蟹女還會覺得對方不貼心，冷戰更是常常發生。



▲獅子女和摩羯男生活模式差很多，總是找不到平衡。（示意圖／記者李佳蓉攝）

★獅子女：

是的，你們都非常愛對方，可是你們的生活模式似乎總是差很多。獅子女喜歡熱鬧、喜歡跟好姐妹混在一起，摩羯男喜歡在家看電視，喝酒也是一個人悶著喝，到底是誰不陪誰？又是誰不夠愛誰？又要聽誰的才對？永遠爭論不完。

★處女女：

有點像是女僕遇上了大少爺，偏偏言情小說的內容很難套到現實生活上，牡羊男還是我行我素個性直接，傷了處女女也不清楚，處女女是做個半死心情不好偶爾氣爆時牡羊男又會超熱情安撫，只能說是一個願打一個願挨吧？

★天秤女：

遇上金牛男的天秤女還真不知道是幸福、還是無趣。想法相近、處事態度也相近、偏偏金牛男雖然穩定但是很悶，天秤女喜歡溝通卻發現金牛男常詞窮，吵不起來卻又分不開，因為也找不到更好更穩定的，只好繼續糾纏下去。

★天蠍女：

抓不住的水瓶男是讓天蠍女最又愛又恨的，太乖的男人天蠍女會覺得無趣，水瓶男偏偏是看來乖巧卻又是個神隱高手，天蠍女的強烈魅惑力也讓水瓶男無法遠離，你們最容易為了要不要報告行蹤的事吵到翻天，吵完又愛到不行。



▲射手女盧不過雙魚男的死纏爛打，最後都是「剪不斷，又混亂」收場。（圖／視覺中國）

★射手女：

遇到雙魚男是種挑戰，他們總是滿口的愛、滿口讓人分不清狀況的曖昧，很有頭腦的射手女也被搞到一頭混水，想離開這個男人時卻又發現他們死纏爛打，有時又覺得他們滿口謊言，最後就是剪不斷又混亂，天天都有新劇情上演。

★摩羯女：

雙子男愛聊天愛講話，有時又喜歡耍自閉，摩羯女並不擅於溝通只好等待，然而又覺得這個男人很有趣很聰明，摩羯女其實很有心機，在愛情裡頭可說是遇到了高手，城府很深的兩個人互相算計，互整對方只是因為很愛很愛你。

★水瓶女：

彼此都不太能夠搞得定對方，獅子男要個聽話的女朋友，偏偏水瓶女根本就不聽話，還很愛做些驚嚇別人的事，然而卻又能把獅子男的朋友都打點得很好，而水瓶女愛到就是深深愛上，卻又不愛被管得很死，吵架機會挺多的。

★雙魚女：

遇到射手男這種浪子，雙魚女只能經常以淚洗面，可是對於飄泊的浪子、雙魚女就是有種沒辦法放開的死結，遇上了甜美的雙魚女，射手男也想要當個帥氣的騎士，只是他們受不了多愁善感自找麻煩的個性，愛很深但溝通很難。

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅