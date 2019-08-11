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單身男快衝啊！「好追到爆」星座女Top4　餵飽吃貨金牛秒脫魯～

點評:名單都這在了還等啥？
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滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）
▲一直單身好可憐？目標鎖定這4個星座的女生，脫魯日離你不遠了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在男生心中，女生總是口是心非，捉摸不定的心情有如海底針般怎麼撈也撈不到，費盡心思好幾個月連話都聊不上幾句。反觀好追的女生，只要有人對她們狂獻殷勤，或是鮮花、巧克力送上門，非常容易因感動而上鉤。究竟哪些人這麼好追，占星網站《星座屋》即分析出「好追到爆」星座女孩Top4，並傳授把妹守則，魯男還不快衝！

第4名：射手女
想要對付射手女，不需要太主動，只要時不時在她們面前露個臉，刷個存在感，開開小玩笑就會讓她們對你產生好感。幽默感對於射手女來說很重要，她們能接受的「尺度」頗大，算是開得起玩笑的星座，但和她們相處時千萬別板著一張臉，只要讓她感覺到你是個索然無味的人，印象可是會大大扣分。其次是你在感情方面最好能耍些小浪漫，真的不用花太多時間就能追到她。

第3名：金牛女
別看金牛女生性內向又害羞，讓人猜不透，只要懂得攻占她的胃，你的脫魯之日不遠了！金牛女可說是「典型吃貨」，對於懂得顧好她的胃、擁有精湛廚藝的男人，肯定是加分的。如果你對於下廚一竅不通也沒關係，只要常為她買買小吃、零食，一樣能擄獲她的心。金牛女較注重生活品質，讓她發現你們品味相符，對你的好感度自然提升。

男生陪女友買包包。（圖／達志／示意圖）
▲只要肯花時間陪天秤女逛街，對你的好感度立馬up up。（圖／達志／示意圖）

第2名：天秤女
天秤女最大弱點就是「耳根子軟」，所以只要在她們身邊催眠講幾句好話，就很容易心動的。再來，是天秤女很看顏質，懂得打扮自己的男生，基本上很佔上風，只要好好表現出溫柔、體貼的一面，輕而易舉就能收服天秤女。還有一點，天秤女愛逛街，只要在追求她的過程中願意花時間帶她出遊，或是在逛街時花小錢替她買單，都會讓她不由自主的愛上你。

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第1名：牡羊女
牡羊女喜歡能夠制伏自己，享受被強勢的「霸道總裁」征服的感覺，所以你可以嘗試一下把牡羊女推到牆角壁咚，說不定就有機會一秒脫魯。但做此舉前請先評估一下自己的成功率，免得變成一秒入警局。

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關鍵字： 兩性 愛情健康 追求 星座 運勢 占卜 星座屋 脫魯
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