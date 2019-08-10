七夕情人節剛過…南投提供免費愛滋篩檢試劑　超商就可領取

▲南投縣衛生局提供愛滋篩檢試劑超商取貨便民服務。（圖／南投衛生局提供）

記者白珈陽／南投報導

有感染愛滋疑慮不好意思找醫生？現在到便利商店就有辦法檢測！南投縣衛生局為讓民眾方便進行愛滋病篩檢，除該局外，南投13鄉鎮市衛生所都備有唾液及血液檢測的愛滋篩檢試劑，民眾領取時須先支付200元購買，在家完成篩檢後，再到服務網頁登入，即可領回200元，等同免費；此外，也可進行上網預定，再到全家、OK或萊爾富等便利超商，同樣先支付200元，另加上45元物流費就可領取試劑。

根據衛生福利部疾病管制署統計，2019年至7月底為止，國人愛滋病毒感染通報人數已達1090人，其中南投縣有8人，從資料顯示，本國籍愛滋感染者年齡25歲至34歲之年齡層者佔大多數，有47.3%，而15歲至24歲的年青族群則有218人感染，約佔22.61% ，顯示感染年齡且有年輕化趨勢且以都市型縣市最為明顯，分析危險因子，感染原因最大宗的還是不安全性行為，肛交、無套性行為等主因佔89%。

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由於七夕情人節才剛結束，衛生局特別提醒有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢，若有感染風險行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染其他性傳染病等），則建議每3至6個月篩檢1次。

若民眾須由專業人員服務也可透過南投縣衛生局網站（http://www.ntshb.gov.tw） 預約匿名篩檢服務（抽血驗梅毒及愛滋），「不用掛號也不須留下個人基本資料」，或撥打志投道合健康服務中心諮詢電話：049-2220740洽詢專業客服人員。