吵架先PO文！情侶臉書、IG「傷感情5顆雷」…最後一點網友天天踩



▲你也是一和另一半吵架就要PO文討拍的嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／艾姬

在這個社群興盛的年代，人與人之間使用社群網路、App來維繫經營關係已經成為常態。但是也因為這樣，當我們輕易地在社群發表自己想法的時候，很可能會傷害到與伴侶之間的感情而不自知。以下列舉艾姫所觀察到的5個問題點，可能埋下兩性關係的地雷，來看看你有沒有這些會破壞感情的壞習慣吧！

1.吵架時不和當事人溝通，卻在社群上抱怨討拍。

這習慣似乎是女性居多，但我真的覺得非常不妥！有時候吵架不一定是誰的對錯，而是當下立場不同，或是溝通不良。如果妳總是遇到問題就寫一些情緒化的文字抱怨、在社群上向妳的朋友討拍，不但沒幫助到彼此的關係，反而容易讓問題雪上加霜。力挺妳的留言會讓妳更理直氣壯，也影響別人對妳伴侶的看法，妳在抒發怨氣的同時，卻累積了伴侶更多的怨氣。

2.未經對方同意就公開曝光當事人的糗事或醜照。

就算是家人或親密伴侶，有時候我們也不確定對方的底線在哪裡，尊重還是有必要的。我也曾犯過這樣的錯，和一群網紅朋友出去覺得側拍照片很可愛就直接分享了，不知道當事人有偶像包袱，私下聯絡我希望將照片撤除。後來我就特別注意照片發佈的禮貌，最好在拍照當下直接詢問對方能否分享和標註名字。糗事和醜照等可能影響形象或讓人不開心的內容，都得注意不要隨意曝光。

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▲為了嚴加監控另一半的交友狀況，所以會刻意加對方的異性朋友為好友。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.刻意加對方的異性朋友為好友，嚴密監控追蹤。

還有人特別喜歡加伴侶的異性朋友為好友，有嚴密監控曖昧對象以及潛在情敵的意圖。如果只是想當朋友也就罷了，但心態若放在追蹤伴侶和其他異性的互動，或經常用觀察到的狀況來質疑對方，我想很快就會把人逼瘋了吧？雖然社群平台是一個方便關注對方生活的管道，但也要拿捏好分寸，沒有人希望發表任何言論都被監視不自在。

4.明知道伴侶會介意，卻仍公然和別人打情罵俏。

除了嚴密監控的控制狂惹人厭之外，還有一種人則是特別愛嘴砲、特別喜歡公然打情罵俏。如果伴侶不介意，能理解這只是經營社群形象或和別人維繫關係的一種方式也就算了，但如果明知道伴侶會介意卻明知故犯，當然就是惡意踩對方的地雷了。在社群上開玩笑的尺度和分際，都還是要尊重伴侶的感受，否則也是很容易破壞真實關係的。

5.在各種貼文裡隨意tag對方名字卻沒說明用意。

也有一種情況是當我們看到一篇內容希望和對方分享時，不是用轉分享的方式而直接在內容下方留言處標註對方名字。雖然用意都是通知對方來看，但如果妳只是純粹標註卻沒說明用意，就很容易造成誤會。例如文章在描述男生的一些小氣行為，妳可能覺得很有趣標註伴侶名字請他來看一看、笑一笑，但如果沒有說明就標註了對方，他可能會對號入座以為妳在罵他小氣鬼。

以上是常見的社群互動行為，我相信周遭的朋友或是你自己很可能都有犯過一樣的毛病，提醒大家還是多注意，免得不知不覺中破壞了感情喔！

到這裡找艾姬……

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