▲罕見！視力模糊超過2周，20歲女大生竟是「血癌」上身。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

視力模糊當心血癌上身！一名20歲女大生，雙眼模糊超過2週就醫，原本以為是長期熬夜影響視力，檢查卻發現雙眼視網膜靜脈阻塞，由於症狀十分罕見，醫師立刻幫忙安排全身性檢查，果然揪出慢性骨髓性白血病，也就是俗稱的「血癌」，因血液過度濃稠，進而影響視力。

收治患者的台北醫學大學附設醫院眼科主治醫師黃柔蓁表示，視網膜靜脈阻塞俗稱眼中風，常見於40歲以上有三高問題的族群，因血液變濃稠，進而塞住血管，但通常只出現在單眼，加上很少年輕患者，因此在發現女大生雙眼阻塞後，馬上驚覺有異，也安排回診檢查。

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該名女大生回診後先進行抽血檢查，發現白血球量高達51萬，遠超過正常值2萬以下的25.5倍，確診慢性骨髓性白血病，進而轉輾至血液腫瘤科治療，經過標靶藥物治療半年，症狀漸趨穩定，不僅白血球回到正常數值，視網膜靜脈阻塞症狀也獲得改善。

▲女大生雙眼視網膜靜脈都有明顯阻塞。（圖／黃柔蓁醫師提供）

黃柔蓁提到，血癌患者多以肝臟腫大、疲倦等為第一表徵，眼睛出現症狀者佔比不到1成，眼科也經常收治從血液腫瘤科轉來的病人，「從眼科轉過去的，倒是第一次。」

但女大生就診時表示身體無異，只有眼睛出問題，因案例特殊，日前已投稿到國際知名期刊《英國醫學期刊》並獲刊登。黃柔蓁提醒，由於慢性白血病沒有明顯徵兆，若民眾發現有不明原因視力衰退，容易疲倦、貧血等症狀時，應盡快就醫檢查。