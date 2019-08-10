嫌開水難喝！加料DIY「4款排毒水」營養師激推　超狂神效曝光了　



▲怕胖只喝白開水，但無色無味讓你一喝就膩？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導



提到解渴又健康的飲品，非「白開水」莫屬！但許多網友嫌它單調無味不好喝，紛紛到手搖飲料店報到，卻越喝越胖、越喝越渴。營養師趙函穎建議，可在白開水中加入「這幾樣水果」，DIY紅遍歐美的排毒水果水，幫助肌膚水潤又有好氣色，喝完水後再將蔬果吃下肚，滿滿膳食纖維有助排出體內廢物。

無色無味的白開水如何大變身？「檸檬水」絕對是大家第一個想到的。晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師指出，檸檬水中含有豐富維生素C，有助於養顏美容、幫助膠原蛋白合成和擊退黑色素；此外，還含有高量鉀離子，對於常吃便當、滷味等高鈉鹽之食物的外食族而言，飯後可來杯檸檬水消水腫。檸檬水含有豐富檸檬精油，有助人體消除自由機、抗老化，但其只存在檸檬皮中，因此自製檸檬水時，建議連皮和水一起泡，才能釋出精油抗老化。



▲趙函穎營養師分享4款排毒水果水，快在家動手做做看吧！（圖／截自播吧，下同）

另外，趙函穎也曾在《ETtoday播吧》拍攝影片分享特製的4款「排毒水果水」，依照不同的水果組合，可達到美白、護眼、亮顏及紅潤效果，趁著假日不妨在家DIY吧！



1.美白水

材料：紅椒、黃椒，黃金奇異果

趙函穎解釋，黃金奇異果所含有的維生素C含量超過綠色奇異果，另外紅椒與黃椒的維生素C含量也是所有蔬菜中含量最高的。



2.護眼水

材料：葡葡、紅蘿蔔、藍莓

由於葡萄皮和籽皆含有豐富花青素，因此趙函穎建議，在製作護眼水時，葡萄必須連皮帶籽一起放入。另外，紅蘿蔔含有豐富的β-胡蘿蔔素，為護眼不可缺的營養素。藍莓中也含有藍莓多酚，具有促進眼周循環的效果，對於常用電腦或愛低頭滑手機的網友而言，可多食用。

請繼續往下閱讀...



▲檸檬、小黃瓜和鳳梨的搭配有助養顏美容。



3.亮顏水

材料：鳳梨、檸檬、小黃瓜

想要變美別只顧著擦保養品！趙函穎解釋，小黃瓜中富含鉀離子，有助消水腫；鳳梨中的鳳梨酵素也能幫助皮膚消炎；另外，檸檬可平衡體內pH值，有助養顏美容又亮顏。

4.紅潤水

材料：櫻桃、蘋果、西洋芹

不擦腮紅就想要有粉嫩蘋果肌嗎？趙函穎教你DIY「紅潤水」，加入含有槲皮素的帶皮蘋果；可補充鐵質的櫻桃，打造好氣色。另外，芹菜也含有豐富膳食纖維及鉀，能夠提升循環。

趙函穎指出，準備好所有蔬果，將其切成小塊，若是櫻桃、葡萄等小顆類水果只需劃上一小刀，將所有需要食材放入杯中，加入冷開水浸泡8小時後，即完成時下流行的「排毒水果水」！她也建議水全喝完後，再將裡頭的蔬果吃下肚，補足各式營養素的同時，膳食纖維促進腸胃蠕動，讓排便更順暢。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG