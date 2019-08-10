肝基會25週年宣誓消滅C肝　力拼5年後成立「肝病醫療中心」

▲肝基會歡度25歲生日。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

肝病是台灣國病，曾經每5人就有1人為B肝帶原，全台至今仍有40多萬名C肝患者。肝基會成立以來，走遍全台368個鄉鎮，致力於消滅肝病，今年更與台大醫院建立合作，鼓勵年輕學者從事研究。今（10）日正逢肝基會25週年生日，前總統馬英九與衛福部長陳時中皆出席道賀，期許達成2025年根除C肝的目標。

肝基會董事長許金川表示，他在行醫期間，看到太多國人為肝病所苦，甚至家庭破碎，25年前與台大醫院宋瑞樓教授等人共同創立「肝病防治學術基金會」，戮力宣傳肝病防止與篩檢，2013年成立「好心肝門診中心」，2017年進一步成立「好心肝健康管理中心」，今年更擴建門診中心樓層及診間，為5年後成立的「肝病醫療中心」做準備。

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肝基會總執行長楊培銘教授也指出，篩檢對消滅肝病幫助有限，需要把就診率與治療率同步提升，肝基會近10多年來與執行肝病篩檢、病毒量檢查與腹部超音波將近60萬人，也在全台舉辦716場肝病篩檢活動，等同於環島334圈。

▲病友何壽川先生、高金素梅女士、藝人石英先生代表推蛋糕慶生。（圖／肝基會提供）

因應C肝口服新藥上市，肝基會近年來也積極舉辦衛教講座宣導，今年在苗栗苑裡鎮、嘉義市東西區、阿里山鄉地區推動「類地毯式篩檢」，讓C肝民眾的治療率大幅提升至8成以上，他感謝各界企業共襄盛舉，希望透過「星星之火，可以燎原」的力量，一舉消滅C肝。

今日慶生會上，前總統馬英九出席道賀，再度提及49年前罹患B肝的經驗，他表示，當年確診後，花了近4個月才康復，因經歷過肝病之苦，他也十分關注肝病議題，更透過運動維持健康。

衛福部長陳時中則強調，「2025年消滅C肝是既定政策」。衛福部這3年已投入145億預算，今年C肝預算更超過60億，雖然C肝口服藥的健保名額已於7月用盡，但日前健保會已有初步共識，有望編列預算加碼3000多個名額，讓患者能即時獲得治療。