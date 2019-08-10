半口都是油！專家曝「5種人吃巧克力」下場超慘　這時間吃脂肪炸裂



▲情人節收了一堆巧克力吃不完嗎？其實食用它們有眉角要注意。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖、文／健談

情人節不少人都會選擇用巧克力來傳達心意，但高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師提醒，甜甜的巧克力熱量高，食用一定要節制才不會一下吃進過多熱量；且若有胃食道逆流、糖尿病患者更要少吃，以免造成身體不適。



▲營養師提出食用巧克力5大須知。（圖／健談授權提供）

吃巧克力可是要有所節制！廖嘉音營養師提醒，一般市面上常見的巧克力大多可可含量不高，且額外添加糖分與油脂；即使是黑巧克力也是富含可可脂，雖然糖分較少，但熱量仍相當驚人！根據衛福部資料指出，每100克巧克力的熱量高達500至700大卡，其中脂肪含量可多達30至50克，相當於吃一口巧克力有半口都是油！

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此外，巧克力除了高糖份、高油脂、高熱量之外也含有咖啡因，吃多可能會造成情緒亢奮、甚至影響睡眠。因此，以下5類狀況應特別留心巧克力的攝取量：

1.胃食道逆流：

巧克力糖分高，過量食用恐刺激胃酸分泌而加重胃食道逆流問題。

2.糖尿病患者：

含糖巧克力易造成血糖波動，糖尿病患者應謹慎食用。

3.睡前：

巧克力中含有咖啡因，10顆黑巧克力的咖啡因含量等同一杯美式咖啡，若對咖啡因敏感者不宜多吃，以免不易入睡、影響睡眠品質。

4.空腹：

空腹食用含糖巧克力不僅可能會影響正餐食慾，也會因血糖波動促使胰島素分泌，而更容易讓脂肪堆積在體內。

5.兒童：

幼兒也建議盡量避免食用巧克力，一來因可可屬堅果類容易誘發過敏，且咖啡因會刺激幼兒過度興奮，甜食也可能增加蛀牙風險、影響正餐食慾。

諮詢專家：高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師

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