保護性侵受害者！醫曝曾遇「最慘案例」：揭露要碰運氣...籲推友善急門診



▲性侵案例層出不窮，在急診與婦科、精神科門診相當常見。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／姜冠宇

想聊聊我對性侵的想法。

性侵這些情節，在急診與婦科、精神科門診是非常常見的，有能力寫出故事在網路上的，就已經這麼多了，那些沒能力的呢？都大量保存在病歷、諮商記錄裡，蔚然可觀。其實受害者寫出故事來，是要碰運氣的。掀開第一道傷痕在陽光下，就是第二道傷口；運氣不好被批評或被反擊，就是第三道傷口。

在這裡，我想提倡一件事。希望社會比照LGBT病人友善求助模式，建立性侵友善門診、急診名單。

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性侵者是多元的，未必是以惡徒方式呈現，甚至是社會成功人士。我遇過最慘的案例，性侵者加害者是不只家庭社經地位支持度強大，還可以串聯受害者求診的精神科醫師。這位精神科醫師還是主任級的，痛罵受害者說：「做那種事又沒什麼！」運用病房資源一起加入瘋狂嘲笑受害者的行列，這就是三度傷害。



▲受害者寫出故事，面臨的是社會給予的第二道、第三道傷口。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

每一個受害者如果都要重複二度三度傷害的故事，Ptt貼文、Dcard網路求救、出書，才能得到僅可能一點點的幫助，傷口也不會因此平復，只是滿足大眾對於公平正義的速食想像。

這樣社會對於性侵者求助資源、支持度，其實是需要檢討的。我提倡有志走向支持性侵受害者的第一線臨床工作者，不管妳/你是各科醫師、心理諮商師、護理師，串聯作為具名友善求助名單，公佈出來。

有具名表態，才有燈塔，提供這些破碎的性侵受害者有明確的求助管道。

本文經授權轉自：姜冠宇醫師 Pro'spect