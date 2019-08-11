經痛頻尿＝肌瘤！營養師曝「3挑食法」避子宮殘害...魚卵蟹黃超NG

記者林妤柔／綜合報導

子宮肌瘤是女生常得到的疾病之一，根據調查，子宮肌瘤的發生率約為20%到50%，隨著年齡的增加而有上升的趨勢，該怎麼吃才可以成功預防？營養師黃曉彤在頻道《酷的是米袋》中表示，只要「聰明挑食」，從3種飲食法加以控制，就能避免子宮肌瘤找上你。

營養師黃曉彤指出，子宮肌瘤症狀大部分跟大小和位置有關，大部分人沒有明顯症狀，只有很嚴重的人可能出現像是不定期出血、經痛、下背疼痛、頻尿、便秘，甚至也有人出現流產的症狀。

黃曉彤說，目前子宮肌瘤治療還是以手術和藥物為主，但是改變飲食跟適量獲取營養素，對於預防和改善子宮肌瘤還是有一定幫助，想預防子宮肌瘤就要聰明挑食，她建議從這3點下手。

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1.避免飲食荷爾蒙和環境荷爾蒙

子宮肌瘤增大主要跟荷爾蒙刺激有關，飲食荷爾蒙像是魚卵、蝦卵、蟹黃等，都是荷爾蒙含量高的食物，而環境荷爾蒙像是雙酚A、塑化劑、農藥跟重金屬等，也要盡量避免。



▲子宮肌瘤的發生率約為20%到50%，是常見的婦科疾病。（圖／記者李佳蓉攝）

2.多補充維生素D

最新研究指出，維生素D有助於抑制子宮肌瘤增大，這對很多女性患者來說，簡直是一大福音。平常可以從像是牛奶、乳製品、鮭魚、鮪魚、香菇等獲取維生素D，也可以從日曬15-20分鐘來獲取。

3.食用護肝飲食

肝臟是代謝雌激素主要的場所，能將刺激子宮肌瘤增大的雌二醇轉變成刺激性比較弱的雌三醇，再透過尿液和膽汁排出體外。如果肝功能受損的話，身體恐累積大量的雌二醇，進而影響子宮肌瘤增大。建議大家平常可以攝取優質的蛋白質、維生素B、維生素C、維生素A，或是例如花椰菜等十字花科蔬菜來保護肝臟。此外，記得避免喝酒、少吃高鈉和高油的食物，以免增加肝臟的負擔。

那麼子宮肌瘤到底能否喝豆漿？黃曉彤說當然可以，因為目前沒有任何研究指出，長子宮肌瘤的人不可以喝豆漿，而且黃豆的營養價值非常豐富，可以提供許多的蛋白質，適量攝取也對健康非常有益。黃豆中含大豆異黃酮，結構類似雌激素，所以又稱為植物性雌激素，能發揮女性荷爾蒙的作用。如果每天只喝1-2杯左右，其實不足以影響身體，除非每天喝10桶豆漿才會。