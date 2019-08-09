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台南登革熱+1！男「發燒皮疹」確診　不排除與開山里有關

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疾管署防疫人員於台南市東區執行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

▲疾管署防疫人員於台南市東區執行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

疾管署今（9）日公佈台南新增登革熱病例，東區大同里60多歲男性，近期無出國史，8月6日陸續出現發燒、噁心、食慾不振、嘔吐、背部皮疹等症狀，8日確診登革熱第二型，目前仍住院治療中。疾管署表示，個案居住地距離7月2日發病的中西區開山里個案僅150公尺，雖然感染源待釐清且間隔時間長，但不排除與其有關。

疾管署副署長莊人祥表示，個案活動地以住家及歸仁區工作地為主，由於其住家距離日前確診之東區大同里及中西區開山里個案150公尺內，初步研判其於居住地東區大同里或活動地周邊社區感染的可能性較高。衛生單位已針對個案居住活動地於8月8日執行噴霧壓罐作業，及住家周邊之孳生源調查與清除。

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今年截至8日國內累計68例本土登革熱病例，為高雄市49例（三民區37例、前鎮區及鳳山區各3例、左營區2例，鼓山區、路竹區、旗津區及苓雅區各1例）、台南市18例（東區7例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各1例） 、桃園市1例（中壢區）。另有291例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

利奇馬颱風雖然未如預期帶來強風豪雨，但外圍環流仍可為部分地區帶來豪大雨，莊人祥強調，降雨後一週為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查並澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

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