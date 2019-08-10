易胖體質也能瘦下來！研究告訴你「這6種運動」比游泳還有效

文／張淑芬 編譯 圖／pixabay

有易胖的體質，並不代表瘦不下來。台灣一項新研究指出，容易發胖的人，可藉由一週至少三次、每次持續30分鐘以上的特定運動，降低肥胖基因對人體的影響，包括慢跑和走路。而騎單車和游泳，則相對較無幫助。

這項刊登在《科學公共圖書館·遺傳學》 (PLOS Genetics) 期刊的研究，由台灣大學公共衛生學院主持，分析1萬8千多名、年齡從30到70歲台灣民眾的遺傳數據、健康指標和運動模式，並追蹤5種肥胖指標的變化，包括身體質量指數BMI、體脂肪率、腰圍、臀圍，和腰臀比。

研究結果發現，步行、健走、跑步、爬山、國標舞，以及持續較長時間的瑜伽運動，可以降低肥胖基因對人體的影響，特別是降低BMI。但騎單車、游泳、伸展等，效果則相對較不顯著。台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所副教授林菀俞說：「騎單車和游泳，耗費較少的能量，對於減少肥胖體質的體重較無幫助。」

請繼續往下閱讀...

肥胖源自於基因？

一般人多將肥胖歸咎於飲食和生活方式，其實遺傳也佔有關鍵性的影響。美國肥胖醫療協會（Obesity Medicine Association）指出，研究人員發現人體的肥胖基因種類已經超過50種，而遺傳造成肥胖的比例則佔40％到70％。

研究告訴我們，透過適合的運動種類，易胖體質的人，也可以維持健康的體重。「不管是什麼運動，只要可以循序漸進養成習慣就行。」美國健身教練佛薩吉利亞（Mathew Forzaglia）指出，人體本來就很脆弱，如果加上肥胖，情況會更惡化。

（可連續步行超過30分鐘，可準備進入速度較快的健走階段。圖片來源：pixabay）

步行：連續走35到40分鐘

步行是研究團隊建議的運動中、最簡而易行的一種。美國認證體訓教練克萊頓（Ian Creighton）說，剛開始實行時，就從一週5天、一次5分鐘開始，每週逐次增加5分鐘，直到持續35到40分鐘。「等身體習慣之後，就能進階到健走，然後就是慢跑。」

健走：進階版的步行

健走因為速度較快，體重過重者的膝蓋，相對要承受更多壓力，「要確認已經適應步行的節奏，才能進入健走階段。」佛薩吉利亞說。

健走時要抬頭挺胸，保持肩頸放鬆，雙手握拳、手肘彎曲約90度，肩膀前後擺動，幅度不要超過耳朵，手臂自然前後擺動，帶動步伐。

（健走的正確姿勢。圖片來源：鄭佳玲）

慢跑：最適合易胖體質者

研究歸納得知，降低肥胖基因對人體影響的運動，以慢跑為首選，可減少BMI、體脂肪率和臀圍。

爬山：跑步機爬坡走路也行

如果爬山的活動安排有困難，跑步機的爬坡模式也能取代。在沒有增加移動速度的情況下，爬坡可以提高心跳率，達到強度運動的效果。

國標舞

53歲的藝人何篤霖靠著國標舞，3個多月就瘦了10公斤。除了國標舞，任何能增加關節和核心穩定性，以及發揮有氧效果的舞蹈，其實都算數。

（較長時間的瑜伽(1小時)，有助於減少易胖體質者的BMI。圖片來源：pixabay）

瑜伽：1小時以上效果好

持續較長時間的瑜伽，降低BMI的效果，明顯比步行好。

儘管研究發現，慢跑對於預防肥胖的效果顯著，但不一定適合每一個人。找出符合生活習慣和體能狀況的運動方式，並持之以恆，再加上飲食的控制，達到健康的體重，並非不可能的任務。

資料來源：Live Strong、PLOS Genetics、Obesity Medicine Association

延伸閱讀：

運動後吃東西容易胖？ 把握「這段時間」不容易變脂肪

想擁有不易胖體質 應增加「它」的比例

很難瘦下來...可能跟這件事有關！一張圖辨別你是「易胖腦」或「減肥腦」

輕鬆擺脫「易胖」宿命 掌握關鍵3對策

《琅琊榜》女星曝「真實體重」超乎外界想像 減重別陷入數字迷思...這4個指標更重要！

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章