想穿回早已穿不下的褲子？起床到早餐前...花10分鐘做這3件事吧！

文／謝佳君 圖／pixabay

你的衣櫥還放著幾件早已穿不下的褲子，總想著哪一天瘦下來要再穿回去嗎？不幸的是，根據醫師臨床經驗及調查顯示，多數人的腰線一旦「走鐘」，恐怕一去不復返。若想維持小蠻腰或精實的身材，醫師良心建議，最好的方法還是定期量腰圍，別讓你的肚子有機可乘，成了「鮪魚肚」或「小腹婆」。

「腰圍一旦變粗，10個人裡面大約有9個人回不去，」成功大學附設醫院家醫科醫師吳至行表示，囤積在腰部的脂肪通常是非常深層的內臟脂肪，要減下來非常不容易，與其事後如此辛苦，不如一開始就不要讓它堆積，「再瘦回去不是不可能，只是你得付出很大的代價。」

吳至行遇過一個案例，50多歲的男性公車司機長期飽受體重過重、腰圍過粗的困擾，巔峰時期體重約95公斤、腰圍將近100公分，努力了近10年仍舊回不去年輕時的體態。

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沒想到好一陣子不見這位病患，只過了短短9個月，他就瘦了一大圈，體重減了18公斤，腰圍也掉了10公分，一問之下，原來因為一場車禍意外，他被判入獄服刑，「『巨大的生活型態轉變』讓他瘦身成功！」，但也付出巨大代價。

（養成固定量腰圍的習慣，掌握自己的健康狀況，才能預防代謝症候群找上門。圖片來源：國民健康署提供）

中年男性 每２人有１人腰圍過粗

根據國民健康署103～106年國民營養健康狀況變遷調查，國內40～64歲民眾有51.2%的人腰圍過粗（男性標準≧90公分，女性≧80公分）、28.7%體重過重，相當於每兩個人就有一人腰圍過粗。

可惜的是，國健署106年的抽樣調查也顯示，40～64歲的族群，近5成超過半年沒量過腰圍，16.3%一年內沒量過血壓，體重過重的人也僅近3成的人有量體重的習慣，「不願面對」的情況下，可能錯失提早控管的時機。

國健署慢性疾病防治組組長賈淑麗表示，腹部肥胖是脂肪堆積的現象，容易罹患代謝症候群，得到心臟病及腦中風、高血脂、高血壓、糖尿病的風險機率會高出2～6倍。吳至行表示，在普遍缺乏運動下，男性常因工作應酬導致身材發福，女性則因更年期受荷爾蒙影響，更容易堆積腹部脂肪，一路失控飆升。

腰圍超標 幸福指數也下降

除了健康疑慮和體態的改變，腰圍也會影響夫妻關係。千禧之愛健康基金會調查「腰圍健康與兩性關係」，發現腰圍超標者的幸福指數相較於腰圍標準者低3成，而且每三對夫妻就有一對曾抱怨或調侃過另一半的腰圍，並認為對方的腰圍變粗是因為飲食不節制或缺乏運動導致。

吳至行在門診遇過一位40多歲男子，初來就診時體重也是逼近100公斤、腰圍將近100公分，但他展現強大決心和意志力，不到半年內就瘦回到80多公斤，腰圍也在90公分以下，除了贏回健康，也更有自信魅力，還開心分享，瘦下來後，想找老婆恩愛，對方也比較願意，夫妻感情更升溫！

（圖片來源：國民健康署提供）

每天１０分鐘 量測體重、腰圍、血壓

千禧之愛的調查顯示，不少人認為腰圍變粗還有機會瘦回去，但真正持續管控腰圍的人卻僅有2成；更糟糕的是，人們對自己的腰圍容易「自我感覺良好」，真正一量，才發現原來自己低估了。「唯有面對敵人，才能打敗敵人！」吳至行說。

國健署建議，每天提早10分鐘起床，利用起床後吃早餐前做到3件事──量體重、量腰圍、量血壓，就能輕鬆掌握自己的健康狀況；平常則要食用低油、低糖、低鹽及高纖飲食，拒菸酒，最好每天運動30分鐘。

正確量腰圍則要先找到自己的身體側面肋骨最下緣和腸骨上緣（或骨盆側邊上緣），呼氣時取其水平中線來測量；如果找不到肋骨或腸骨、骨盆側邊，也可以直接量測肚臍線，甚至有些人的肚子已經大到下垂，難以量測，「這些人其實根本不用量了，因為勢必超過正常範圍，」吳至行建議一定要趕快採取行動改善自己的健康。

比起全身胖的人，醫師表示，最怕的是有些人體重不胖、四肢看起來瘦瘦的，腰圍卻超標，這些人罹患代謝症候群的風險更高，定期量腰圍格外重要。

（圖片來源：康健雜誌）

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