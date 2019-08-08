拒絕滴滴答答！攝護腺肥大導致腎衰竭　別害羞儘早治療能緩解

▲▼花蓮慈濟醫院泌尿部主任郭漢崇與民眾分享老年男性躲不掉的煩惱，談良性攝護腺肥大與下泌尿道症。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

七十二歲的古先生常常有排尿不順的感覺，而且一直有夜尿、頻尿的問題，持續兩、三年都認為「自己老了、這樣很正常」，一直都沒有檢查，直到有天突然全身虛弱無力、完全尿不出來，甚至出現意識不清的情形才趕緊送往就醫。經泌尿部陳聖復醫師檢查後才發現，竟是因為攝護腺嚴重肥大，尿液逆流導致腎衰竭。

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頻尿、漏尿、排尿困難等都屬於排尿障礙的一種，很多人一開始都以為是小問題，直到發生在自己身上才發現是很困擾的問題。泌尿部主任郭漢崇表示，下尿路症狀包括頻尿、急尿、夜尿這三種膀胱儲存症狀，以及尿流細小、排尿困難、排尿間斷、尿後殘尿感等四種排空的症狀，具有這些症狀的男性病人，大約有三成是因為攝護腺肥大造成的，另七成的下尿路症狀可能是來自於膀胱過動或是膀胱收縮力不足，或是膀胱頸功能失調、括約肌放鬆不良等原因。

治療其實不困難，最困難的是「害羞而不敢就醫」！郭漢崇表示，找出下尿路症的原因可透過超音波、尿流速與錄影尿動力學檢查等精準診斷，提供正確的診斷及治療方向，對於男性病人來說是非常重要的檢查。郭漢崇醫師以攝護腺肥大為例，只要確診下尿道症狀是因攝護腺肥大引起的，約有九成的病人透過藥物治療可獲得不錯的緩解，只有約一成的患者需要接受手術治療。

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正常的攝護腺就像一顆約20至25公克的乒乓球大小，位於膀胱的出口處，隨著年紀增長，攝護腺組織會增生，因而造成尿道的阻塞，引起排尿不順等症狀。陳聖復醫師表示，不過大部份的攝護腺肥大患者症狀都不會太嚴重，像古先生這種拖到很嚴重的，其實很少見。

經超音波檢查，發現古先生的攝護腺明顯肥大，估計體積約為75ml，是正常人攝護腺體積的三倍大左右，導致膀胱出口阻塞並阻礙尿液通過，膀胱殘尿液量達300cc，長期下來膀胱功能受損，膀胱內壓過大導致尿液回流造成腎水腫，才會導致急性腎衰竭。陳聖復表示，「當時古先生的雙側腎水腫、膀胱結石、腎功能退化，引發腎衰竭，所有攝護腺肥大的併發症都有了，情況相當緊急，必須先接受洗腎治療，才能避免腎功能繼續惡化。」

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但幸運的是，古先生的腎功能還是可逆的階段，取出約三公分的膀胱結石、導尿、評估後進行手術，腎功能也慢慢恢復。陳聖復說，目前藥物治療仍是攝護腺肥大的建議初步治療方式，其中包含兩種藥物，一是甲型交感神經抑制劑，另一則是5α還原酶抑制劑。但若病人藥物治療效果不佳，或是產生攝護腺肥大的嚴重併發症，例如無法排尿導致尿滯留狀態、尿路感染、膀胱結石、甚至腎臟功能損傷等情形，手術就成了醫療團隊與病人應該考慮的治療方式。

陳聖復醫師最後提醒民眾，攝護腺肥大是可以治療的，請大家不要因為害羞而導致更嚴重的狀況發生。建議男性若有尿流速度減慢、斷斷續續解不乾淨，頻尿、急尿及夜尿等排尿問題，就應盡早到醫院做詳細檢查。在8月8日父親節，祝福每位爸爸都能乾爽健康，不會有滴滴答答的困擾。