北北基9日停班停課！　台大等6醫院開「颱風特別門診」

▲台大醫院資料照。（圖／記者徐文彬攝）

記者嚴云岑、趙于婷、洪巧藍／整理報導

強烈颱風利奇馬逼近台灣，北北基三縣市政府今（8）日晚間共同宣布9日停止上班及上課，北台灣各大醫院也紛紛跟進。《ETtoday》整理出各醫院看診情況，若有看診需求的民眾，應留意是否停診，以免撲空。

台大醫院

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因應颱風來襲，台大醫院（總院、兒童醫院）8月9日開設颱風特別門診，健診暫停。

台北榮總

台北榮總8月9日門診停止，急診照常。北榮桃園分院8月9日開設颱風特別門診，上、下午內、外科各開設一診，急診照常。北榮蘇澳暨員山分院院本部及市區門診中心門診停診，急診照常。

三軍總醫院

8月9日各院區全面暫停門診服務，住院及急診均照常服務，如有就診疑義請來電（02）87923311詢問。

振興醫院

8月9日（五）門診休診，急診加強服務。

北醫附醫

8月9日 (五) 門診、健檢停止服務；住院、急診照常服務。

▲台北榮總9日停診。（圖／資料照／記者李毓康攝）

國泰醫院

8月9日門診、門診手術及檢查暫停服務，急診、住院服務照常。汐止國泰綜合醫院8月9日門診、各項檢查業務及門診手術均暫停，急診、住院服務照常。

新光醫院

8月9日（五）門診停診，急診及住院服務照常，健檢中心、正子中心、醫學美容中心及同新門診暫停。

馬偕醫院

8月9日（五）台北馬偕、淡水馬偕、馬偕兒醫開設颱風門診、夜診停，急診照常。

雙和醫院

8月9日（五）將暫停一般門診及檢查；急診和住院服務照常辦理，預計住院的病友，敬請等候專人通知住院報到時間。如有相關問題，請致電(02)2249-0088轉分機2019~2022。

台北慈濟

8月9日門診服務暫停，住院與急診服務照常。

長庚醫院

8月9日台北長庚及林口長庚設「颱風特別門診」；基隆長庚及情人湖院區、長庚診所、桃園長庚門診全面停診。急診則均照常。

▲萬芳醫院門診、健檢停診。（圖／翻攝Google map）

萬芳醫院

8月9日（五）門診、健檢、檢驗檢查暫停服務，急診、住院正常服務。

北市聯醫

8月9日（五）各院區門診全天停診，各附設院外門診全天停診，原訂舉辦活動順延。原已排定之各項手術、特殊檢查照常進行，並加強急診作業。

亞東醫院

亞東醫院8月9（五）開放上午及下午颱風特別門診，夜間門診及原訂檢查全部暫停，接駁車同步暫停。 急診、住院及血液透析（洗腎）作業照常。

輔大醫院

8月9日（五）原門診暫停，急診住院照常，另開設颱風天特別門診。上午內科盧建霖醫師（224診間），外科黃家偉醫師（207診間），下午、晚間停診。檢驗科抽血配合特別門診開放上午時段，領藥請至急診藥局。8月10日如政府發布停班，醫院也開設颱風天特別門診。上午內科高芷華醫師（224診間），外科王瑋醫師（208診間）。