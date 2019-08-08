高雄登革熱不停歇！鳳山區再添本土病例...4度就醫才通報

▲疾管署防疫人員於高雄市鳳山區執行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

高雄登革熱還在持續，疾病管制署今（8）日公布新增1例本土登革熱病例，為高雄市鳳山區保安里50多歲男性，上個月底出現症狀卻經過4度就醫才被通報登革熱，並且在二次採檢後才在今天確診，統計高雄市今年已經累積49例本土登革熱病例。

疾管署副署長莊人祥表示，該個案自7月26日起出現發燒、肌肉痠痛、紅疹等症狀，並於發病當天至7月30日間三度至診所就醫，但當時僅診斷為感冒，後來因為症狀持續未改善，7月31日第四度就醫，經NS1快篩陽性由醫院通報，經二採於今(8)日檢驗確診，目前個案已出院，同住家人無疑似症狀。

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莊人祥說，個案近期沒有出國史，平時活動地以住家為主，並曾有鳳山區中山公園以及新強里的活動史，依發病日及活動史初步研判在居住地周邊社區感染的可能性較高。衛生單位自8月1日起已陸續完成個案居住地孳生源檢查、噴霧壓罐作業，並已執行社區緊急防治及列管點查核等工作。

今(2019)年截至目前國內累計67例本土登革熱病例，為高雄市49例(三民區37例、前鎮區及鳳山區各3例、左營區2例，鼓山區、路竹區、旗津區及苓雅區各1例)、台南市17例(東區6例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各１例)、桃園市1例(中壢區)。另有290例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

利奇馬颱風雖未直接對南台灣造成威脅，惟受其外圍環流影響南部地區仍有大雨或豪雨發生的機會，疾管署再次籲請民眾把握雨後一週防疫時效，澈底落實巡、倒、清、刷，防範病媒蚊孳生。