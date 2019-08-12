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無痛性血尿慘「膀胱癌」上身　醫揭「危險因子」：常染頭髮當心

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台中醫院泌尿科主任朱朗軒。（圖／台中醫院提公）

▲台中醫院泌尿科主任朱朗軒。（圖／台中醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

一位67歲男性平常作息規律，但是有抽菸習慣，3個月前發現尿液中帶有紅色血色，因為不會疼痛所以沒放在心上，是兒子發現才趕緊帶到醫院就醫，結果確診「膀胱癌」。醫師提醒，常接觸化學物品、染頭髮、抽菸都和膀胱癌有關，一定要特別留意。

台中醫院泌尿科主任朱朗軒指出，談到與男性相關的泌尿器官癌症大多著重在前列腺癌預防，但是其實還有一個更要注意的是尿路上皮癌，也就是大家所稱的膀胱癌，患者常常會有血尿症狀表現，但往往被忽略的是「肉眼看不到的血尿」，而該名案例安排檢查就發現早期未侵犯性的膀胱癌，所幸只要經過內視鏡做刮除手術就可以，但後續必須定期回診追蹤。

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朱朗軒提醒，尿液檢驗是早期發現、早期治療的不二法門，也可以透過定期健檢，若有肉眼可見的血尿，更要儘早就醫；另外，在治療上，早期膀胱癌手術方式只須用內視鏡、電刀刮或像前列腺一樣用雷射來汽化切除，尤其對較大易出血的腫瘤效果更好，不會傷害到鄰近神經。

膀胱癌為泌尿系統常見的腫瘤之一，典型症狀為無痛性血尿，少部份患者合併頻尿、小便疼痛等現象，且根據研究顯示，吸菸是造成膀胱癌的主因，而有家族史、嗜酒、經常暴露於化學染料環境中的民眾，也會增加罹癌的機率。

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關鍵字： 膀胱癌 血尿 無痛性血尿 台中醫院
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