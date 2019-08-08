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20年前建檔「願捐骨髓」　暖醫「急衝醫院捐贈」：有救人的機會就要做

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醫師捐骨髓救人。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲台北榮總胸腔腫瘤科主治醫師江起陸捐髓救人。（圖／台中慈濟醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北榮總胸腔腫瘤科主治醫師江起陸大學時參與慈濟骨髓幹細胞中心驗血宣導活動建檔，時隔近20年，突然被通知配對成功，身為醫師的他相當清楚救人是分秒必爭，一確定就馬上前往台中慈濟做捐贈，完成捐贈後，他笑說「當時接到通知還以為是詐騙」，但隨後也直說「有救人的機會就要去做！」

江起陸表示，其實早已經忘記什麼時候建立配對資料，還好慈濟骨捐關懷志工的說明資料，很清楚當初在何時、何地完成資料庫建檔，所以有回想起來。他也坦言，在醫師訓練與執業的過程中，照顧過捐髓的志願者，所以相當了解整個過程。

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醫師捐骨髓救人。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲江醫師20年前建立配對資料，20年後派上用場救人！

由於不少民眾對於捐贈骨髓幹細胞都有疑慮，甚至會害怕影響自己的身體健康。對此，江起陸說，自己親身見證捐髓無害，現在捐髓不像以前要抽骨盆的骨髓，都是透過驅動周邊血造血幹細胞收集，所以並不用害怕。

江起陸接到電話後，特別衝到台中慈濟醫院捐髓，等待空檔特別打電話回醫院關心住院病人。江起陸感慨直說，平常根據自己的醫療專業在照顧病人、救人，其實還有其他方式可以救人，有機會捐髓是很有意義的事；更笑說「剛好到父親節，這個善舉就是最特別的父親節禮物吧！」

慈濟北投區骨捐關懷志工施炳榮談起江起陸，也是誇獎連連，強調江醫師是相當熱血的暖男，平時看診忙碌，但相關體檢及施打生長激素，只要約好時間都會配合，所以捐贈過程相當順利圓滿，真的相當感謝江醫師的付出。

關鍵字： 骨髓 捐贈骨髓 骨髓幹細胞 台中慈濟醫院
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