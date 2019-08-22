別急著討厭脂肪！日研究揭「救命功效」：可治中風、器官移植

脂肪在大部分的人眼中，是減肥的最大敵人，鮪魚肚的最好朋友，更與肥胖、不健康畫上等號，因此大多數的人都是厭惡脂肪的。隨著再生醫學的發展，日本科學家從脂肪中萃取出來的脂肪幹細胞，或許能夠救你一命！

編輯來掃盲：什麼是脂肪幹細胞？

日本研究，指出脂肪中的脂肪幹細胞（ADSC）對中風、心血管疾病（例如：冠狀動脈心臟病，簡稱冠心病）的治療有著許多影響。脂肪幹細胞的功能很多，最主要能夠透過誘導分化成許多在胎兒時期就有的重要細胞，像是脂肪細胞、骨細胞、神經細胞、心肌細胞等。脂肪幹細胞之所以會特別，是因為它們可以透過簡單的微創方法從人體身上輕鬆取得、易於培養、分化能力強，且又是自體細胞不會產生排斥問題。

如何利用脂肪幹細胞來治療疾病？科學家表示…

脂肪幹細胞是自人體抽取脂肪後進行萃取，再進行細胞培養，並給予適當誘導，使其分化成患者所需的部分，再植入人體進行治療。研究人員也指出，脂肪幹細胞能夠治療中風、心血管疾病，主因脂肪幹細胞會分泌許多血管生成相關的細胞因子，能夠促進血管的生成，使血液再度流經缺血的部位，因此對心血管疾病均有良好的治療效果。

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脂肪幹細胞促進血管生成，拯救中風！

利用脂肪幹細胞會分泌許多血管生成相關因子的特性，已有幹細胞研發公司與慈濟醫院合作，目前在3名長期腦中風患者進行人體試驗。花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，從病患身上抽取2公克自體脂肪，交由合作公司進行分離及幹細胞培養，並添加新藥，濃縮成幹細胞製劑，注入受傷的腦組織當中，促進神經再生。另外，林欣榮指出，此再生醫學療法在動物試驗已展現治療成效，有望幫助腦中風患者恢復神經細胞，改善說話不清及手腳中風情形，若新藥安全性及有效性實驗成果良好，將能進入第二階段的人體試驗。

再生醫學未來有望取代器官移植

由上述案例可知，目前脂肪幹細胞能治療許多心血管疾病，但你知道嗎?若是冠心病嚴重的患者，可能無法單純使用脂肪幹細胞的治療方式，必須以手術換心的方式解決。目前除了換心，臺灣多種疾病也需要換器官來解決，但臺灣的器官捐贈數量遠遠低於器官移植的需求量，而且移植需要配對成功才能進行。

先不說等待器官需耗費很長的時間，也可能產生排斥的反應，若能善用脂肪幹細胞於再生醫學方面，以自體脂肪幹細胞進行細胞培養，構成替代的器官組織，用來取代器官移植，患者就不用擔心有排斥反應（因為細胞都是自己的），相信未來再生醫學在這方面的發展，是一項重要的趨勢！

參考資料：

Adipose Tissue-Derived Stromal Cells as a Novel Option for Regenerative Cell Therapy

ADSC(Adipose Derived Stem Cells), 沛爾生技醫藥股份有限公司

ADSC脂肪幹細胞 永立榮生醫 羊水幹細胞專家

中時電子報：花蓮慈院 最快3年推腦中風新藥

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