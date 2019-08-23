白雪公主故事是真的！研究：吃蘋果可獲得「1億個微生物」

「一天一蘋果，醫師遠離我!」這聽起來很像衛生教育的口號，但目前奧地利研究已證實，這論調沒有錯。研究指出，如果整顆蘋果吃光光，腸道可獲不同種類的益生菌，幫助人們抵禦疾病的侵擾，而且蘋果蘊藏1億個的微生物。乍看之下，微生物感覺定義有點廣義，有需要好好細看一下奧地利的研究內容。

人們的腸胃道有數億種微生物組成，當腸道微生物的種類越豐富，腸道的生態平衡越穩定，倘若能經食物攝取更多微生物，是最好不過。

看到這裡，編輯要先插播一下冷知識，微生物通常指的是肉眼所無法看到的生物體，包含病毒、細菌、原生生物、藻類、真菌等，而對人體好的微生物我們稱為益生菌，如何分這微生物有益，或是沒有益處，生醫觀點同步彙整出過往有關益生菌的研究軌跡。

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食物中包含各種的微生物，而真菌和病毒會暫時侵入我們的腸道，通常我們會烹飪食物殺死大部分微生物，所以生的水果和蔬菜成為腸道微生物特別重要的來源。奧地利格拉茲科技大學的教授Gabriele Berg表示，我們選擇蘋果作為研究主題，發現蘋果富含許多微生物，平均一顆240克的蘋果約有1億個的微生物。

該研究同步發表於《Frontiers in Microbiology》期刊。看到這裡，你以為研究結束了嗎？其實不然，看研究如同看連戲劇一樣精彩可及，讓編輯不得不套用「犀利人妻」的經典台詞，可是瑞凡….多數微生物存在於蘋果的果皮、果核中，言下之意我們常常丟棄的蘋果果核、果皮擁有最多的微生物。

圖說：有機(Organic)和一般(Conventional)蘋果各部位微生物群的組成。

吃下蘋果果核真的好嗎？營養學家這麼警告

有關腸道菌的研究已成為顯學，紐約倫諾克斯希爾醫院（Lenox Hill Hospital）的營養師Sharon Zarabi表示，凡是腸道菌與健康的研究容易引起大家關注，這項研究顯示，蘋果的纖維、維生素、抗氧化力都存在於果皮、果核中，所以若整顆蘋果吃光可以獲得更多益生菌，但大家有沒有注意到一個缺陷，吃下蘋果的果核，有可能將蘋果果核的有毒的部分一起吃下肚。

身為資深迪士尼公主系列的影迷，編輯相信這位營養師講的話，因為白雪公主中，邪惡皇后用蘋果毒害白雪公主不是傳說，而是真實的社會案例。因為蘋果的果核含有少量的扁桃苷（Amygdalin，源自希臘語「扁桃」），也有人稱為苦杏仁苷，這種東西很多植物都有，但是存在部位不太一樣。

當你咬碎蘋果果核，身體會將扁桃苷轉化為氰化物。Zarabi特別提醒，如果您喜歡吃果核周圍的肉，請把握一個原則，不要隨意咬碎果核，因為您可能把蘋果果核的氰化物一起吞下肚，也千萬不要巴望吃下果核可治癒疾病。

蘋果大比拚 種植方式影響微生物的多寡

圖說：有機(Organic)和一般(Conventional)蘋果的比較中，分類各種大腸桿菌的多寡，氣泡大小表示大腸桿菌總微生物群中相對的豐度。

研究顯示，一般市售的蘋果有一種埃希氏菌屬(Escherichia)，它是屬於大腸桿菌的一種細菌，是一種在某種特定條件下會變成致病菌的細菌，但有機蘋果沒有這細菌，反而多一種有益人體的乳酸桿菌；有趣的是，如果您吃下有機蘋果的果皮、果核、果肉，可獲得這款好菌，而且數量是其他食物的10倍。如果您覺得有機蘋果味道更好，那您的味蕾是真是靈敏，Berg表示，目前有機蘋果已檢測出的果肉與果皮有甲基桿菌的存在，可提高果實的香味。

參考文獻：

An Apple a Day: Which Bacteria Do We Eat With Organic and Conventional Apples?

Study Says You’re Eating Apples All Wrong, Eat The Core Too To Get More Healthy Probiotics

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