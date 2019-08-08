颱風來襲菜價飆漲怎麼辦？　告訴你哪些食材膳食纖維不輸葉菜類

文／謝佳君採訪整理 圖／謝佳君

民眾預期颱風過後菜價上漲，賣場已湧入搶購人潮。但其實有些蔬菜的價格、供貨相對穩定，不必擔心荷包失血且仍兼顧營養；如果擔心泡麵傷身，防毒教母譚敦慈也傳授妙方，讓吃泡麵也能美味又安全。

（根莖類像是蘿蔔，價格穩定，營養價值也不輸蔬菜類，颱風天時是不錯的選擇。圖片來源：pixabay）

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根莖類、菇類、牛蒡、海帶 膳食纖維不輸葉菜類

榮新診所營養師李婉萍表示，趁著颱風來襲，不妨選擇價格相對穩定、營養價值也不輸葉菜類的蔬菜，像是海帶、牛蒡、菇類、黑白木耳。也可以選擇根莖類例如紅蘿蔔、白蘿蔔、洋蔥，或多食用綠色水果像是奇異果、芭樂。雖然這些蔬果的葉酸和葉黃素不及深綠色蔬菜，但同樣都有豐富的膳食纖維。

冷凍蔬菜也是不錯的選擇，有些人擔心蔬菜經過冷凍會營養嚴重流失，但實際上良好的冷凍技術並不會破壞食物的風味和營養。

李婉萍也指出，像是冷凍青花菜，雖然冷凍保存3年後葉酸含量僅剩原本的四分之一，但維生素Ｃ流失不到5%；其他像是冷凍四季豆、毛豆、三色蔬菜，也是颱風天的好選擇。

此外，實踐大學食品暨保健營養學系兼任助理教授、暐凱國際檢驗公司技術總監黃乃芸也提醒，颱風前後的葉菜類往往沒能顧及作物是否過了安全採收期就搶先收割，食物安全堪慮，建議儘量購買根莖類蔬果，或乾脆選擇價格品質都穩定的有機產品。

（調整一下泡麵的沖泡程序，泡麵也可以吃得比較安全又美味。圖片來源：pixabay）

熱水沖泡兩次 泡麵調味包不用全加

如果想吃泡麵卻又擔心高油、重鹹，林口長庚紀念醫院毒物實驗室護理師譚敦慈建議照著以下程序沖泡：

1. 熱水浸泡後倒掉水：先加熱水讓麵體浸泡一下，這時會有一些油浮出來，在麵還不是很軟的時候，就把水倒掉。

2. 再加熱水進入第二泡，同時適量加入調味包：譚敦慈提醒，調味包不用全部加，而是剪開包裝，挑出裡面的固體部分（如乾燥肉、菜）加入泡麵，排除液體和油，如此可減少油、鹽、糖的攝取，味道也不會太重。

3. 加菜、蛋：吃泡麵容易缺少營養，可以另外燙點青菜放進去，或加個滷蛋或白煮蛋，就能補充較為完整的養分。

4. 湯不要喝完：少喝泡麵的湯以減少鹽分攝取，對身體的負擔就能少一點。國人高血壓控制不良，引起多重心血管疾病，需特別注意。

善用乾貨、罐頭 變出簡易料理

但如果吃膩了泡麵，李婉萍建議也可以善用家中儲存的乾貨、罐頭或醃漬蔬菜，就能變化出美味又不失營養的一餐。例如燕麥片加入水煮鮪魚罐頭或肉鬆，或者剩飯搭配泡菜、海帶芽、魚鬆等，加入熱茶就是簡易茶泡飯。

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