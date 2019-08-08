59歲男「下背痛」就醫...確診「泌尿上皮細胞癌」轉移肝臟

▲一名男性因下背痛就醫，沒想到確診泌尿上皮細胞癌。（圖／記者嚴云岑攝）

記者趙于婷／台北報導

一名59歲游先生沒有任何慢性疾病，日前因右側下背痛來門診，檢查發現右側腎臟腫瘤並有肝臟侵犯，手術切除後確診為「右側泌尿上皮細胞癌」合併肝臟轉移。

收治該病例的台北市立聯合醫院血液腫瘤科賴逸萱主治醫師指出，泌尿上皮細胞癌指的是在膀胱、輸尿管或腎盂的上皮組織產生病變，根據衛生福利部統計顯示，膀胱癌為國人男性罹癌第9名，以往對於轉移性泌尿上皮細胞癌的治療方式主要以含鉑金類（Platinum）的化學治療為主，但是鉑金類的藥物具有腎毒性，對於腎功能不佳的病人可能也不適用。

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賴逸萱說，臨床上甚至會遇到因為患者害怕化療副作用而需中斷治療的情形，而游先生在接受傳統全身性化學治療，不過疾病還是持續進展惡化，由於游先生的癌細胞有表現PD-L1蛋白質（PD-L1:90%），後續接受免疫治療，經過半年多的治療，目前疾病控制良好。

▲台北市立聯合醫院血液腫瘤科賴逸萱主治醫師。（圖／記者趙于婷攝）

免疫治療藥物是一種單株抗體，一般稱為免疫檢查點抑制劑，是利用靜脈注射到病人體內，藥物會與標的蛋白結合，進而提升免疫功能達到抑制癌細胞的效果；而今年4月開始健保署也開始給付免疫檢查點PD-1、PD-L1抑制劑，針對黑色素瘤、非小細胞肺癌、典型何杰金氏淋巴瘤、泌尿道上皮癌、復發或轉移性頭頸部鱗狀細胞癌、轉移性胃癌、晚期腎細胞癌及晚期肝癌等符合相關條件的病患使用。

但也賴逸萱提醒，免疫治療相較於傳統化療的副作用不同，這些抗體藥物有可能會引發自體免疫反應，造成皮膚炎、內分泌病變、腸炎、肝炎甚至是間質性肺炎等，建議病友治療時，應找專業醫師討論癌症治療的選項，瞭解優劣得失，進而獲得合適的癌症治療計畫。