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火龍果白or紅誰營養？專家揭「功效差很大」...便祕吃這款爆順暢

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▲紅肉火龍果,白肉火龍果,火龍果,水果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲火龍果的果肉黏液可以包覆體內重金屬，加快排出體外避免腸道吸收；黑色種子則有豐富的礦物質。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

火龍果分成紅色和白色，雖然都很營養，對於身體的功效可不同。營養師張邦妮表示，紅火龍果具有抗發炎、抗氧化等效果，而白火龍果富含膳食纖維，能促進腸胃蠕動、治便祕。她建議，即使火龍果屬於低熱量、高纖維的食材，果肉還是以葡萄糖為主，需要控制血糖的朋友，可別因為吃起來微甜就攝取過多。

張邦妮指出，兩種火龍果在營養成分上有些差異，但都是營養價值極高的水果。火龍果富含水溶性膳食纖維、胡蘿蔔素、維生素B1、B2、B3、B12、C等，且在果肉中含有植物性蛋白，讓果肉有黏液，可以包覆體內的有害物質，如重金屬，加快排出體外避免腸道吸收；黑色種子的部分，則有豐富的礦物質，如鈣、磷、鐵等。

兩者的營養差異，可以從「甜菜紅素」及「膳食纖維」比較。紅色火龍果的顏色主要來自其中的「甜菜紅素」(Betalains)，與花青素並不相同，但兩者都屬於植化素。甜菜紅素具抗氧化、抗發炎、抗腫瘤細胞生長（抗癌）等效果；白色火龍果相較於紅色火龍果的纖維含量較高，每100公克的白火龍果就含1.7公克的膳食纖維，比紅火龍果所含的1.3公克膳食纖維還多，對於促進腸道蠕動、治便祕的效果非常好。

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火龍果。（圖／達志示意圖）
▲白火龍果能促進腸道蠕動、治便祕。（圖／達志示意圖）

張邦妮表示，如果想從火龍果中攝取到更完整的營養，果實與果皮中間的粉紅色內皮，是「甜菜紅素」含量最高的地方，可以先將果皮的萼片撥下來，將內皮保留一起吃下去。雖然每100克火龍果的熱量大約50大卡，屬於低熱量、高纖維的食材，但果肉的糖分以葡萄糖為主，是非常容易吸收的單醣，需要控制血糖的朋友，可不能因為吃起來感覺微甜，就吃太多喔。

許多人好奇，從火龍果的外觀要怎麼分辨識紅肉還是白肉？張邦妮說，紅火龍果的外形比較圓，葉萼之間的距離比較短，看起來比較密集；白火龍果的外形比較長，葉萼之間距離較遠，看起來比較修長。

挑選時，張邦妮建議注意火龍果的表面顏色是否均勻光滑、果肉飽滿，重量越重，表示果肉豐富、汁液多，葉萼也要越青綠越好，如果已經枯黃或軟爛，表示果實不新鮮。買回家後，可以放冰箱冷藏，最好在2星期內食用完畢。

▲▼火龍果分析。（圖／張邦妮提供）

食品技師張邦妮：曾任職於國內知名食品廠及五星級連鎖飯店。期許自己成為食品安全的專業把關者。

相關文章詳見：紅白火龍果哪個更營養？可以治便祕？抗氧化？含有花青素？又該怎麼分辨？

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