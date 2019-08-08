40歲就停經！營養師曝「這3種食物」防卵巢早衰...4習慣恐害慘你

記者林妤柔／綜合報導

現代人工作壓力大、不良的飲食習慣，恐導致卵巢早衰！營養師黃曉彤在頻道《酷的是米袋》中表示，卵巢早衰跟一般人衰老一樣，沒辦法阻止，只能延緩衰老的速度，因此飲食上或生活習慣都必須做出調整。若要好好保護卵巢，可以從這3點飲食上控制，並養成運動習慣、睡眠充足、抱持愉快的好心情。

黃曉彤指出，卵巢早衰指40歲前喪失卵巢功能，卵子庫存量已經耗盡，也就是提早停經。卵巢早衰一般不太容易被發現，因為不太會出現什麼症狀，常見症狀可能為經血量變少，或長達四個月沒有來月經，或是季經。如果真的想確診這件事情，建議到醫院做抽血檢查，雖然目前尚未找到導致卵巢早衰的真正原因，但通常跟基因異常、壓力太大、肥胖、不良的飲食習慣等脫不了關係。

有些人詢問，有什麼辦法逆轉卵巢早衰，或靠飲食恢復卵巢功能？黃曉彤表示，這其實跟人慢慢衰老一樣，是沒辦法阻止的，只能延緩衰老的速度，因此不管是飲食上或者生活習慣上，都必須做出適當的調整，才能真正達到保護卵巢的目的。她建議可以從這些飲食下手。

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1.多吃富含維生素C的食物，例如芭樂、草莓、奇異果、甜椒、綠豆芽。

維生素C的抗氧化能力非常棒，可以消除自由基，減少細胞被氧化傷害。維生素C屬於水溶性維生素，而且不耐高溫，建議可以生吃，或是烹調時不要過度加熱。



▲核桃富含維生素E，可延緩卵巢早衰。（圖／達志示意圖）

2.補充維生素E，像是深綠色蔬菜、小麥胚芽、核桃、杏仁等。

建議大家將這些食材加入自己每天的飲食計畫中，例如把下午茶本來要吃的奶油蛋糕，改成一份堅果或是水果。

3.多攝取大豆類食物

黃豆中有大豆異黃酮，稱為植物性雌激素，具有雙向調節的作用，再加上大豆異黃酮本身具有抗氧化的特性，有助於延緩老化，平時多喝豆漿對健康非常加分。其他像豆腐、豆干等，也是相當容易取得的大豆食物。

最後黃曉彤提醒，記得養成運動的好習慣，而且有充足的睡眠時間，並抱持愉快的心情，這樣卵巢早衰自然就會遠離。