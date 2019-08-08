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威！台灣「健康照護體系」世界第一　前10名亞洲還有4國入榜

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▲健保APEC國際研討會。（圖／記者嚴云岑攝）

健保署長李伯璋在CEOWORLD公布的健康照護指標面板前合影。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣首度獲得APEC補助，連續2天在台北市福華國際文教會館舉辦「APEC醫療資訊分享國際研討會」，在會議開始前再船好消息。世界著名商業雜誌「CEOWORLD」5日公布最新「健康照護指標」評比，台灣在100指標總分中，得到78.72高分，打敗日韓等國，奪下世界第一。

CEOWORLD雜誌是針對世界89國進行評比，在健康照護系統的整體品質進行統計分析，涵蓋5面項指標分數：健康照護基礎設施、健康照護專業人員（包含醫師、護理及其他健康照護人員）能力、健康照護費用（人均醫療保健支出）、良好藥品可用性及政府準備。同時也將國家之環境衛生、菸害防制、肥胖防治等公共衛生及納入評估分析。

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排名前10的國家中未見美洲國家，除了歐洲5國與澳洲外，亞洲國家也有4國上榜。第二名的韓國總分77.7分，以一分之差緊追在後，日本、泰國則分別以74.11分與67.99分排名第三與第六。

健保署長李伯璋表示，台灣醫界普遍信賴健保，加入健保體系的醫療院所佔比達93%，但韓國只有50%左右，且98%的病床都是由私人醫院把持，讓制度推行上相對困難，也讓台灣在總評比上贏韓國，未來也會繼續努力發展更完善的雲端醫療系統，在節省醫療費用的同時，也能兼顧民眾健康。

▼台灣「健康照護體系」世界第一，前10名有這些國家。（圖／健保署提供）

▲又贏韓國！台灣「健康照護體系」世界第一　前10名有這些國家。（圖／健保署提供）

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關鍵字： 健康照護體系 健保健康 CEOWORLD APEC
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