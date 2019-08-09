▲搭車頭暈又想吐！「動暈症」好發2大族群，專家教3招抗暈。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

暑假還有一個多月，許多人都會安排家庭旅遊或返鄉探親，但有些民眾在搭車、搭船或搭飛機時，經常發生頭暈、冒冷汗、噁心嘔吐等症狀，若遇上塞車更是苦不堪言。藥師表示，上述症狀在醫學上稱為「動暈症」，兒童與孕婦都是好發族群，建議在搭車30分鐘前吃藥預防，平時也可透過盪鞦韆、坐蹺蹺板等娛樂，訓練內耳前庭的平衡能力。

振興醫院藥學部藥師林毓雯表示，大腦是藉由視覺及各種感官確立身體的空間感與方向感，在搭乘交通工具時，因速度改變、路面顛簸、擺動或旋轉，使得大腦對於外在環境的預期，與感官接受到的訊息不同而發生衝突，內耳的前庭功能受到刺激產生不平衡，就會發生暈車的症狀。

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林毓雯提到，2至12歲的兒童，是動暈症好發族群，但發生率會隨年紀增長下降。而2歲以下幼童在乘坐交通工具時，多為仰躺姿勢，且大腦尚未完全以視覺定位，反而不易暈車。不過，若發現嬰幼兒在乘車時臉色發白、沒有活力或哭鬧不休，就要當心可能是暈車所致。

▲藥師教3招讓你開心上路不暈車（圖／pixabay）

臨床觀察也發現，女性較男性更易暈車，尤其是懷孕的婦女或是月經期間，因為賀爾蒙的改變會造成易暈車的體質。本身患有經常性的偏頭痛、緊張性頭痛或是內耳前庭疾病者，不舒服的感覺會被大腦加強放大，因此發生暈車的機會也較一般人高出許多。

林毓雯表示，治療動暈症主要是藉由藥物降低內耳前庭的敏感度，或是中樞神經性止吐劑抑制症狀，但無論使用哪一種暈車藥，都需再搭乘交通工具前30分鐘服用，若等到開始暈了才吃，往往效果不彰。

治療孕婦的暈車症狀，可選用治療孕吐的藥品，第一代的抗組織胺相對安全。小朋友使用暈車藥，也要依照年齡與體重來調整劑量，一般暈車藥都是成人劑型，不建議直接給小朋友服用。

最後，林毓雯建議，開車帶孩童出遊時可盡量讓小朋友閉眼休息，或是用講故事聊天來轉移注意力，不要讓小朋友在車上看書、看電視、吃東西，平時可多帶小朋友去盪鞦韆、坐蹺蹺板等，來訓練內耳前庭的平衡能力，對於抗暈也有幫助。