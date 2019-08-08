ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

剉冰「生菌數超標62倍」　新北衛生局冰品抽驗4件不合格！

ETtoday健康雲

新北市衛生局冰品抽驗。（圖／記者趙于婷攝）

▲水雲朵DRINKSTORE中和南勢角店的芭樂汁大腸桿菌群超標。（圖衛生局提供，下同）

記者趙于婷／新北報導

新北市衛生局今（8）日公佈飲冰品抽驗，結果4件不合格，包括「泰迪熊私藏茶中和中山店」及「大碗公剉冰」的冰塊、「水雲朵DRINKSTORE中和南勢角店」的芭樂汁、「可不可熟成紅茶蘆洲民族店」的熟成紅茶檢出衛生指標菌超標，其中大碗公剉冰生菌數更超標高達62倍；已依違反食安法第17條規定，處新臺幣3萬元以上300萬以下罰鍰。

衛生局副局長許朝程指出，生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌為飲冰品的衛生指標，超過即表示飲冰品在製作過程中衛生狀況不佳。可能原因包括場所、設施或設備不潔、原材料儲存不當、水質管理不良、製備過程不當、人員衛生不良或盛裝容器不潔等。

請繼續往下閱讀...

新北市衛生局冰品抽驗。（圖／記者趙于婷攝）

▲可不可熟成紅茶蘆洲民族店大腸桿菌和生菌數超標。

除了抽驗飲冰品檢驗衛生指標菌，另外也針對市售祭祀、普渡貢品抽驗102件，檢驗防腐劑、漂白劑、甜味劑、保色劑、農藥殘留及非准用添加物，以及素食標示與實際成分是否相符，皆與規定相符；而冰品不合格產品皆已令其下架並依法處辦，另外尚有2件飲冰品初抽不合格後即停售及歇業，衛生局將持續列管。

食品藥物管理科楊舒秦科長提醒，若初驗不符規定會責令業者限期改善，複檢再不過關，依食品安全衛生管理法第17條規定，處新臺幣3萬到300萬元罰鍰；而民眾選購飲冰品或祭拜供品時，應選購衛生可靠和信譽良好廠商製售的食品，妥善保存並儘早食用完畢。

新北市衛生局冰品抽驗。（圖／記者趙于婷攝）

▲▼另兩家業者冰塊也有菌超標問題。

新北市衛生局冰品抽驗。（圖／記者趙于婷攝）

新北衛生局冰品抽驗。（圖／記者趙于婷攝）

▲不合格產品。

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

關鍵字： 冰品抽驗 新北市衛生局
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

影／桃園市爆首例本土登革熱！「中壢區仁美里」70歲女性確診

牙髓壞死...沒症狀就不管？醫揭「可怕後果」：是顆不定時炸彈

跌倒傷到下顎骨變「臉歪暴牙」　20歲女靠「顳顎治療」變正妹

吉龍糖、超商也上榜！衛生局抽驗飲冰品...6款菌數都超標

不只要喝水！營養師提「預防腎結石」4大關鍵：靠吃也行

台免稅菸銷量「比入境旅客還多」　民團喊「修法廢免稅菸」

化療後慘罹患「手足症候群」　她「腳皮潰爛」怨：全是臭雞蛋味！

老翁彎腰「喀」一聲...竟脊椎骨折　醫揭「關鍵危機」：全台近6萬人發生過

男「高燒破40度」吃藥沒用...就醫才知中A流「全家都被傳染」

母誤信「益生菌」可治過敏氣喘　兒「咳到結膜出血」才送醫

讀者迴響

回到最上面