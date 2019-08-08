剉冰「生菌數超標62倍」　新北衛生局冰品抽驗4件不合格！

▲水雲朵DRINKSTORE中和南勢角店的芭樂汁大腸桿菌群超標。（圖衛生局提供，下同）

記者趙于婷／新北報導

新北市衛生局今（8）日公佈飲冰品抽驗，結果4件不合格，包括「泰迪熊私藏茶中和中山店」及「大碗公剉冰」的冰塊、「水雲朵DRINKSTORE中和南勢角店」的芭樂汁、「可不可熟成紅茶蘆洲民族店」的熟成紅茶檢出衛生指標菌超標，其中大碗公剉冰生菌數更超標高達62倍；已依違反食安法第17條規定，處新臺幣3萬元以上300萬以下罰鍰。

衛生局副局長許朝程指出，生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌為飲冰品的衛生指標，超過即表示飲冰品在製作過程中衛生狀況不佳。可能原因包括場所、設施或設備不潔、原材料儲存不當、水質管理不良、製備過程不當、人員衛生不良或盛裝容器不潔等。

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▲可不可熟成紅茶蘆洲民族店大腸桿菌和生菌數超標。

除了抽驗飲冰品檢驗衛生指標菌，另外也針對市售祭祀、普渡貢品抽驗102件，檢驗防腐劑、漂白劑、甜味劑、保色劑、農藥殘留及非准用添加物，以及素食標示與實際成分是否相符，皆與規定相符；而冰品不合格產品皆已令其下架並依法處辦，另外尚有2件飲冰品初抽不合格後即停售及歇業，衛生局將持續列管。

食品藥物管理科楊舒秦科長提醒，若初驗不符規定會責令業者限期改善，複檢再不過關，依食品安全衛生管理法第17條規定，處新臺幣3萬到300萬元罰鍰；而民眾選購飲冰品或祭拜供品時，應選購衛生可靠和信譽良好廠商製售的食品，妥善保存並儘早食用完畢。

▲▼另兩家業者冰塊也有菌超標問題。

▲不合格產品。