推拿、拉筋無效！她天生「走路像鴨子」X光全現形...只能打掉重練

▲先天性髖臼發育不全，從小走路容易單測脫臼跛行。 （圖／亞大醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

台中59歲周阿姨年輕時走路經常感到雙腿無力、搖搖晃晃，造成腰部、鼠蹊、膝蓋不適，雖因不影響生活，但總被笑說「像素還真走路」。直到去年雙腿開始疼痛，導致無法久走，更影響工作表現，赴醫檢查確診為兩側先天性髖臼發育不全，併嚴重髖關節炎，經兩側人工全髖關節置換手術治療後，症狀終大幅緩解。

亞洲大學附屬醫院骨科部主任唐國民表示，患者雖曾嘗試藥物、按摩、拉筋、整脊、推拿等治療，但效果有限，令她十分苦惱，就診後，先後安排接受人工全髖關節置換手術治療，術後走路不再疼痛，也比之前更有力，目前更積極透過復健加強下肢肌力訓練，預計數周內即能回到工作崗位（視個人情況而定）。

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唐國民介紹，先天性髖臼發育不全是因患者於嬰幼兒時期髖臼發育不正常，導致髖關節解剖位置結構性異常，通常嬰兒出生三個月內，可透過全身檢查、超音波檢查等方式發現問題，而開始走路的孩子，可觀察其是否跛行（單側脫臼），或走路如鴨子一般搖晃（雙側脫臼）而提早發現症狀。

▲亞大醫院骨科部主任唐國民指出患部位置。 （圖／亞大醫院提供）

唐國民指出，若患有先天性髖臼發育不全的民眾，未能在早期接受治療，成年後容易造成嚴重的髖關節炎，需接受人工全髖關節置換手術，就得切除損壞的關節和股骨頭，再安裝人工髖關節，雖然隨著醫療科技的進步，患者術後恢復快，但此種手術困難度較高，仍需有經驗的醫師執行，以達較佳的預後。

醫師提醒，人工髖關節再置換的困難度，遠比第一次手術高，為降低關節再置換的機率，建議患者術後應控制體重，以減緩關節勞損，並適度的運動，可訓練肌力、提升骨密度，減輕關節磨損的機會。