呼吸道、皮膚全是毒！美甲師當心「6大化學溶劑」入侵...2招自保

▲美甲師需要經常接觸到粉塵、有機溶劑。（圖／翻攝自pixabay）

文／陳崇賢

有個懷孕的媽媽來看診，因為咳了一陣子了，就問到生活中有沒有什麼粉塵或有機溶劑的暴露；結果沒想到職業是美甲師，她也很擔心工作中所接觸到的化學品，會不會對小孩造成影響。

既然都幫她查了，就分享給大家了解，本篇出發的角度是美甲師，一般去做指甲的，也會接觸到，不過畢竟不是長時間暴露，可能的危害及風險也不同。

請繼續往下閱讀...

【美甲種類】主要分成兩類：

A. 水晶指甲

指甲甲面要做較大程度的研拋，以利水晶粉附著在甲面上；成品較為堅硬，工序的時間長，使用較多的有機溶劑。

B. 光療指甲（凝膠指甲）：本次個案使用的

對於指甲研磨的程度較輕微，成品較水晶指甲軟，利用紫外光使凝膠固化，使用特殊的卸除劑，不需研拋後再卸除。

【光療指甲工序】：以個案陳述為主，她說不同師傅的做法在細部上可能有所不同

1. 研拋指甲甲面

2. 使用防潮平衡劑，使甲面乾燥

3. 上凝膠固定劑

4. 上可卸除的底膠

5. 照光 (UV光)

6. 上色 (有顏色的凝膠指甲油)

7. 照光

8. 上封膠

9. 照光

10. 使用凝膠卸除液，去除未反應的溶劑，細部微調

▲美甲過程中需要配戴手套及口罩，降低暴露傷害。（圖／取自免費圖庫pixabay）

【工序中可能的風險暴露】

1. 研拋甲面：會產生粉塵，如果客人有灰指甲 （黴菌感染），也可能會吸入帶菌的粉塵。

2. 使用的各類化學品

※ 防潮平衡劑：成份為「乙酸乙酯」 （Ethyl Acetate）、「異丙醇」 （Isopropyl Alcohol）和「乙酸正丁酯」 （Butyl Acetate）。

※ 固定劑：成份為「乙酸乙酯」 （Ethly Acetate）、「異丙醇」 （Isopropyl Alcohol）和「甲基丙烯酸羥乙酯」 （Hydroxyethyl methacrylate）。

※ 可卸底膠：成份為「丙烯酸鹽低聚物」 (Acrylate Oligomer)、「甲基丙烯酸甲酯」 （Methacrylate）和「乙基纖維素」 （Hydroxyethyl Cellulose）。

▲美甲過程需要經過重重步驟，至少會碰到數種有機溶劑及10道加工流程。（圖／翻攝自pixabay）

※ 凝膠指甲油：成份為「丙烯酸鹽低聚物」 (Acrylated Oligomer)、「丙烯酸酯」 (Acrylic Ester Monomers)和「光引發劑」 (Photoinitiator)。

※ 封膠：成份為「聚胺酯丙烯酸樹脂」 (Polyurethanr Acrylated Oligomer)

※ 凝膠卸除液：成份為「異丙醇」 (Isopropyl Alcohol)、「乙酸乙酯」 (Ethyl Acetate)和「抗黴菌藥物」 (Clomazole)

看起來玲瑯滿目，不過其中並沒有人類生殖危害的化學品； 主要的風險都是黏膜的刺激性，還有會造成皮膚乾燥脫水等情況。而短時間高濃度的暴露，有可能造成急毒性 ，但以個案敍述的使用劑量，還不至於有那麼高濃度的暴露。

3. 人因風險

做指甲時，長時間會固定相同的姿勢，久了可能產生相關肌肉骨骼疾病；而且長時間盯近的東西，也會讓眼睛疲勞、乾澀等。

【結論】

美甲師可能暴露的危害，主要由兩個路線進入人體：1. 呼吸道，2. 皮膚。

建議個案在操作時， 可以配戴活性碳口罩，或使用局部排氣設備 ，針對指甲附近加強，避免研拋的粉塵及有機溶劑被作業人員吸入。另外，手部如果接觸到化學品，應儘速沖洗掉，避免經皮膚吸收； 或考慮配戴手套 （個案說這樣會影響手感，做不出美麗的指甲）。

最後還是老話一句，你如果平時會接觸到化學品，記得拿起來看看成份，查查可能的危害，不要吸了好幾年，到最後怎麼生病的都不知道！

本文經授權轉自：家醫/職醫_陳崇賢醫師