「吃甜甜」不哭鬧？寶寶生病、過敏機率恐大增

圖、文／嬰兒與母親

許多家長常會用甜甜的餅乾、布丁來安撫小孩，卻在不知不覺中養成孩子愛吃甜食的習慣。專家提醒，這些看似無傷大雅的小點心，正是造成孩子時常生病、過敏、動不動就生氣暴走的主要原因！

餵糖安撫讓孩子秒閉嘴？專家說No！

「小雄乖，你看這是你最愛喝的養樂多，哇～好香好甜喔，喝完就不哭了好不好？」生活中常會見到這樣的場景─孩子不停哭鬧，父母或爺奶反覆安撫都無效，只好餵孩子吃甜食讓他安靜下來。



「吃甜甜」固然可以讓孩子快速停止哭鬧，但長此以往卻會讓孩子對糖分產生依賴。孩子吃多了甜食，不僅成長發育會受到影響，免疫力、心血管與情緒控管也會出問題。

大里仁愛醫院小兒科主治醫師江明儒表示，許多家長都知道糖吃多了會讓孩子蛀牙，卻忽略過多的糖分也會增加慢性疾病、兒童肥胖症的風險，對成長中的孩子只有百害而無一利。

糖分過量到底有多嚴重？來看看下面列出的10大問題：

「糖寶寶」的10大危機

＊智商降低、發育不良。



大腦發育需要蛋白質、維生素、礦物質等多種營養素，當甜食排擠其他食物的攝取量，大腦無法獲得完整營養素，腦部發育就會受到影響。大量的糖分同時也會抑制生長激素，讓身體無法長高、長肌肉。

請繼續往下閱讀...

＊產生蛀牙。

糖分是細菌最愛的食物，大量的糖分會讓口腔中的細菌不斷繁殖增長，透過代謝產生酸性物質，侵蝕牙齒表面的鈣質與琺瑯質，形成蛀牙。

＊骨折機率提高。

糖分在代謝過程中會產生酸性物質，當酸性物質分泌過多，身體會釋放等量的鹼性物質來維持酸鹼平衡，同時將骨骼中的鈣和鎂一併釋放出來，骨骼流失的鈣質越多，骨折機率就越高。

＊近視機率增加。

糖分和近視的相關性目前仍未有定論，但有研究指出血糖升高會改變體內滲透壓，使水晶體凸出變形、屈光度增加，同時降低體內含鈣量，使眼睛鞏膜的彈性變差，進而導致近視機率增加。

＊糖尿病風險大增。

持續攝取大量糖分會讓身體對胰島素的敏感度下降，形成胰島素阻抗，增加糖尿病的風險；胰島素分泌過多也容易讓身體產生憂鬱、疲倦的感覺。

＊引發心血管疾病、影響性徵發育。

當身體攝取了過多糖分，胰島素會將多餘糖分轉化成肝醣儲存在肝臟及肌肉中，當肝醣的量超過肝臟及肌肉的儲存上限，多出來的醣會變成脂肪，這些脂肪堆積在肝臟會形成脂肪肝，使肝指數上升，三酸甘油脂堆積在血管會增加血管阻力使血壓上升、血脂增加，引發高血壓、高血脂；過多的脂肪同時也會讓男孩雄性素下降、女孩雌激素不足，影響性器官的發育。



＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年8月號。

https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=9296

