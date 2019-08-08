健保雲端醫療系統享譽國際　APEC首度來台辦研討會兼取經

▲健保醫療雲端資訊享譽國際，APEC 13經濟體來台取經。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣健保享譽國際，今年更獲今年亞太經合會（APEC）補助，首度在台灣舉辦為期2天的「APEC醫療資訊分享國際研討會」，受邀與會的外賓分別來自美國、加拿大、日本、南韓等13經濟體，共同分享該國健保與醫療資料發展現況，連遠在南美洲的秘魯，也派2名官員與會討論。

今（8）日開幕的研討會，由衛福部次長何啟功代表詞，他表示，台灣之所以能舉辦研討會，主要歸功於衛福部同仁去年8月赴巴布亞紐幾內亞參加APEC衛生小組會議的優異表現，也讓健保署與國健署分別爭取到10億與8億的經費補助，這也是首次有一國家同時爭取到2項補助。

請繼續往下閱讀...

▲衛福部次長何啟功。（圖／記者嚴云岑攝）

健保署長李伯璋表示，去年他在APEC主要分享台灣全民健保制度，與最新的醫療原端資訊技術，獲得APEC其他20國經濟體熱烈迴響，今年5月世界衛生大會（WHA）期間，許多國家衛生首長也對台灣推展雲端醫療資訊感到驚艷，並表達派員來台學習意願，象徵我國在運用醫療資訊科技，獲得國際高度肯定。

李伯璋提到，健保署2013年導入「雲端藥例」記錄各病人用藥狀況，2016年因功能擴增，更名為「健保醫療資訊雲端查詢系統」，自2014年至2019年6月止，減少重複用藥經費高達3.7億，重複檢驗檢查也樽節12億，促進健保資源使用利益達最大化。今日研討會中，除了再度解說雲端藥例重要性外，還一併展示「健康存摺」功能，展現台灣軟實力。

▲APEC醫療資訊分享國際研討會由健保署主辦。（圖／記者嚴云岑攝）

此次研討會參與經濟體分別來自美國、加拿大、澳洲、秘魯、俄羅斯、日本、韓國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南等13國、40餘名代表，包括美國遠距醫療協會主席Ms. Ann Mond Johnson、加拿大國家醫療健康資訊機構(總裁Mr. Michael Green、韓國醫療費用審查評價院理事Mr. Jong-Su Ryu、澳洲智慧醫療領域專家Dr. David Hansen等重量級講師，共同分享該國健保及醫療資料發展現況。

李伯璋表示，為了讓外賓能實際了解醫院端在健保原端醫療資訊的運用方式，本次研討會也特別安排外賓到台北榮總參訪，深化與各國間的交流互動，進一步拓展實質合作關係，提供我國國際形象及聲譽。