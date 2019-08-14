老闆凌晨傳訊轟炸！她崩潰「拒加賴群、社團」：人生都被控制了

▲無論是上下班，都很依賴手機傳訊息溝通，讓人注意力分裂。（圖／翻攝自pixabay）

文／莊舒涵（卡姊）

打開你的手機，數一下在LINE 和Facebook 上你有幾個群組？被加入了多少社團？每天要不這裡你一句我一句的問候早安，要不就那裡有一則又一則的訊息，你真的都不覺得煩嗎？卡樂思管理顧問有限公司總監莊舒涵（卡姊），在《不再討好所有人》一書分享一則故事。

最近我參加一場講座，講座前收到一封提醒信，請大家申請加入專屬社團，演講後該社團會持續提供相關資訊，我選擇了不加入，原因無他，我不想被干擾。或許有人會說，這樣會錯失很多資訊不是很可惜，況且講座都付費了。但如果我覺得什麼都需要，什麼都加入，這不就和多數女生買衣服的原則很像：深怕錯過自覺穿起來好看的衣服，所以同一款式、每個顏色都買一件，到頭來，卻未必件件都穿過。

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與其將時間花在讀這些可有可無的資訊，倒不如多花點時間做一直認為沒時間做的事。像是讀本書、看場電影、陪陪家人朋友，就算是拿去打電動都能讓自己身心愉悅，何必時時刻刻都想剷除社群APP右上角上的那些數字呢？

在早期沒有這些社群媒體前，我當時的老闆都習慣用簡訊來告知她隨時想到的代辦事項，簡訊時間點大多是清晨五點，習慣摸到一兩點後才睡的我，經常在清晨被訊息聲驚醒，迷濛中看著老闆的新任務，簡單回覆後再把工作帶入睡夢中，天天處在一種半夢半醒的混亂狀態。





▲推特、LINE、臉書群組和社團，每天都跳出上百則通知。（圖／取自免費圖庫pixabay）

那些日子不只是睡眠品質糟糕，心裡也都處在緊蹦狀態下，深怕漏掉什麼訊息，更怕沒有立刻回覆會被老闆覺得自己工作不積極。一直在這樣的環境下到後來，就算老闆沒有傳來訊息，五點鐘耳邊都會幻聽似的以為有訊息，猛拿手機起來檢查。

直到有次我和老闆去屏東出差，火車上她問我：「舒涵，妳這樣跟著我學習工作，有沒有什麼建議想要給我？」那一刻不單火車晃動的厲害，我整顆心都快跳出來了，就在我正猶豫著要不要說出這困擾我多個月的狀態時，她看我遲遲沒說話又補充說了：「妳講沒關係，因為再過一個月我就要離開公司了，我想聽聽這段時間妳的感受。」

乍聽這消息時悲喜交加，我也就毫無顧慮的說：「您常常在早上五點傳訊息給我，我深怕漏接總是睡得很不安穩，假日也都手機不離身地隨時待命與檢查訊息，這樣的狀態已經讓我到崩潰邊緣了。」

老闆透過垂著的眼皮往上看著我說：「我看妳都立刻回覆，想說妳跟我一樣都很早起……。」其實後面她說什麼都和火車發出「傾倥！傾倥！傾倥」的聲音融為一體了，我也聽不進她後來的話，完全沈浸在大罵自己「靠！我這大白痴」的無限循環中。

不過從那天起，老闆再也不發簡訊給我了，而是改成在凌晨五點發mail 告知代辦事項。在她要離開的那天送了我一句話，我也把這句話送給和我過去一樣，老被訊息控制的你：「當你感到被控制時，你要有勇氣選擇不被控制，這樣才沒人可以控制你。」

本文摘自《不再討好所有人》／莊舒涵（卡樂思管理顧問有限公司總監－卡姊） ／時報出版