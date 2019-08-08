牛奶過期15天…變地獄酸奶！妻「一句話」5口全送醫…他曝超恐怖經驗



▲喝牛奶覺得酸酸的，小心已經過期腐敗了。（示意圖／記者宋良義攝）

記者李佳蓉／綜合報導

夏天炎熱高溫，導致細菌容易滋生，食物容易腐敗，可別因為怕浪費、捨不得丟而通通吃下肚！曾有一家五口因此送醫，爸爸主訴當天早上晚起床，喝了桌上的牛奶覺得「酸酸的」，一看發現瓶身上有效日期已超過15天，但太太仍堅持可以喝，掛保證的一席話竟讓全家人開始噁心想吐，全部到醫院掛病號。

夏天腸胃科病患大增！腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中提醒，準備三餐的媽媽別太省或太樂觀，否則全家都倒楣。門診曾遇到一名80多歲阿嬤，後頭跟著4名家屬進入診間，但礙於看診品質建議2名家屬留下就好，這時護理師面有難色地說，「5個都有掛號，是一家人。」家中爸爸開始抱怨早餐喝了杯牛奶，心想「這是牛奶，還是優酪乳？」喝起來酸酸的口感讓他覺得不對勁。



▲牛奶過期15天，沒想到太太反應超淡定。（圖／截自《醫師好辣》Youtube）

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該名爸爸覺得不妙，把冰箱中的家庭號牛奶拿出來，發現已經「過期15天」立馬告知太太，沒想到她全知情，並說「放心！安啦！網路有人說牛奶可以放超過30天都沒問題。」沒想到到了中午家人一個個出現輕微發燒、噁心想吐和腹部絞痛的症狀，晚上全都送醫院。抽血檢查，全家人的白血球都飆到1萬2～1萬8/ul（正常為7～8千/ul），確診為「細菌性感染」。



▲一家五口因喝了過期牛奶，噁心腹痛而就醫。（示意圖／記者李佳蓉攝）

洪永祥解釋，一家五口中阿嬤最嚴重，因為喝了過期牛奶不僅上吐下瀉，血壓也往下掉，出現「脫水」現象，後來轉往急診室打點滴，另外4名家屬則服用抗生素。爸爸此時又抱怨，這已經不是第一次了，去年家人服用冰了3天的西瓜，當下也覺得「酸酸的」，但被太太說服「冰3天還是可以吃」，結局同樣全家人一起掛急診，恐怖經歷過了一年仍歷歷在目。

過期一天的牛奶倒掉覺得好可惜，究竟還能不能喝呢？洪永祥指出，曾有研究證實牛奶沒開封時冰冰箱，測驗一個月後的生菌數沒有差太多，若已經開封仍建議盡量在期限內喝完。至於西瓜若已切開，則建議24小時食用完畢，封保鮮膜冰冰箱切勿超過3天，「一定會壞掉，不要再吃了！」