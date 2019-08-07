右耳突發性耳聾難癒　「中藥+針灸」助她找回部分聽力

▲三軍總醫院中醫部林政憲醫師說明針灸位置。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

50歲的彭姓婦人，去年右耳突然聽不到聲音，伴有耳鳴、頭昏等症狀，至耳鼻喉科就醫，聽力檢查結果發現右側聽力幾近全失，核磁共振與抽血檢查卻未發現異常，後經類固醇、高壓氧治療，聽力也未見好轉。在醫師建議下，她轉至中醫門診治療，經過中藥與針灸治療半年，聽障程度終於從重度進步到中重度。

收治患者的三軍總醫院中醫部林政憲醫師表示，突發性耳聾為耳鼻喉科臨床常見的疾病，每年發生率為十萬分之5~20，病理機轉不明，包含了病毒感染，血管栓塞、耳蝸內細胞壓力反應以及免疫調節機制等，治療方式多元，但療效仍不一定明確，許多病患仍持續為此病症所苦。

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突發性耳聾為主要症狀為突發聽力受損，大多病患除了聽力減退之外，還有耳鳴、眩暈的症狀，突發性耳聾的的定義為病人在3天內突發聽力受損，純音聽力檢查上連續三個頻率平均聽閾值喪失大於30分貝。女性、年紀較大、發作時出現眩暈症狀、延遲治療時間大於7天，以及初診聽力損失大於40分貝者，預後情況較差。

▲林政憲醫師說明聽力障礙病理分類。（圖／記者嚴云岑攝）

不過，林政憲提到，突發性耳聾患者即便不接受治療，仍有45-65%會自行恢復部分聽力。臨床上治療方式包含給予類固醇、血管擴張劑、血漿容積擴張劑、抗凝血劑等，目前以注射類固醇為主要選擇，近年來也有許多病患合併進行高壓氧療法，若遲遲未改善，也可選擇中醫輔助治療。

近年來中醫治療突發性耳聾案例時有所聞，三總2017年至今約收治60名患者，林政憲表示，突發性耳聾患者多有肝火、痰火、陰虛等問題，可透過中藥瀉熱化痰、行氣解鬱，也可透過針灸翳風、中渚、完骨、風池、率谷、聽宮、下關等穴位改善耳聾。該名患者經過半年治療後，自覺聽力改善，生活品質也有所提升。

林政憲表示，目前醫學對於突發性感音神經性聽力障礙的治療及修復仍有許多努力的空間，三總近年來多次使用針灸、中藥治療方式於其他突發性耳聾患者，都有不錯的成效，但未來仍需更多臨床試驗來證實際療效。