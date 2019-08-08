打玻尿酸長硬物！她左臉摸「0.7cm腫塊」積滿不明藍物質...醫檢查大驚



▲婦女到不知名的私人工作室施打填充物，導致左臉注射附近摸到約0.7cm的腫塊。（圖／成大醫院皮膚部南十字星系統提供）

記者林妤柔／綜合報導

愛美是每個女生的天性，近年來整容風潮盛行，若未經專業醫師評估，或是使用來路不明的產品，當心造成一輩子的傷害。一位50歲婦女到不知名的工作室施打填充物，導致左臉注射附近摸到約0.7cm的腫塊，裡頭充滿許多淡藍色的不明物質，經檢查後發現是玻尿酸。成大醫院皮膚部醫師羅子焜表示，市面上的玻尿酸有200多種，應慎選品質；若注射後出現不良反應，應立即停用並諮詢皮膚科醫師。

一位50歲中年女性數年前受朋友邀約，在不知名的私人工作室施打填充物於臉部，近幾年發現，在左臉頰注射部位附近摸到約0.7cm的皮下腫塊，因此到成大醫院皮膚科就診。經進行皮膚切片檢查，發現切片下可見許多大小不一且呈現不規則形狀的淡藍色不明物質，聚集在皮層中，部分物質周圍產生發炎反應及纖維化。經病理化學染色證實該外來物質為玻尿酸，經手術切除後便無腫塊結節產生。



▲切片下可見許多大小不一、呈現不規則形狀的淡藍色不明物質。（圖／成大醫院皮膚部南十字星系統提供）

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羅子焜指出，不論男性或女性，隨著年齡漸長，皮膚因受到內在時間和外在環境等因素造成老化的影響，導致功能喪失，失去彈性、出現皺紋、粗糙、鬆弛、乾燥、萎縮等現象，若紫外線曝曬過度，看起來又比同年齡的人蒼老許多。因此，能平緩皺紋、飽滿肌膚的玻尿酸也成為熱門的療程；包括路上看到的診所招牌，還是電視購物頻道節目，甚至是在家裡看報章雜誌，都充斥著愛美女性玻尿酸微整形成功的廣告。

但羅子焜也指出，市面上玻尿酸產品琳瑯滿目，品質良莠不齊，若未經專業醫師評估即施打品質不佳的玻尿酸，容易在施打部位產生免疫反應，如前述案例，最終形成所謂的皮膚玻尿酸肉芽腫，輕者影響外觀，重則反覆發炎產生結節則需要手術切除。



▲醫師表示，若未經專業醫師評估即施打品質不佳的玻尿酸，容易在施打部位產生免疫反應。（圖／成大醫院提供）

人體產生的玻尿酸半衰期為1-2天，經合成的玻尿酸半衰期平均為6個月，不同廠牌的玻尿酸制備方式不同；品質差的玻尿酸容易聚集成塊，經由5個步驟，包括：發炎反應、蛋白附著、巨噬細胞聚集、多核巨噬細胞形成，及巨噬細胞與其他細胞的化學反應，造成外來物質周邊的纖維化，形成肉芽腫。

羅子焜說，包括像玻尿酸肉芽腫等外來物質肉芽腫的治療，可於病灶內施打類固醇或口服類固醇，外科治療則為切開引流或進行切除手術。他提醒，市面上的玻尿酸有200多種，應慎選品質，並應施打於安全部位，較不會產生不良反應；若注射後出現不良反應，除應立即停用，並應諮詢皮膚專科醫師，配合做適當治療。