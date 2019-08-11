減肥爽嗑麥當勞！「瘦身點餐法」營養師激推　想吃炸雞別選OO

記者李佳蓉／綜合報導



一想到麥當勞你會想到什麼？是勁辣雞腿堡、麥克雞塊，或是炸得金黃酥脆的薯條呢？每到夜深人靜時，肚子咕嚕咕嚕叫，許多人的首選就是速食餐點，但光看菜單就覺得「肥」，只能默默挨餓嗎？其實不一定，營養師劉怡里教你麥當勞這樣吃最健康，想吃炸雞只要避開OO不怕胖。

由營養師劉怡里及美女主播蔡逸帆建立的Youtube頻道《里帆不煩》，曾拍攝影片分享「健康吃麥當勞3大原則」，除了揪出地雷吃法外，也傳授怎麼點餐才會瘦的秘訣。劉怡里解釋，速食偏向「黃燈食物」，建議成人食用頻率一週一次就好，孩童則為兩週一次。其中她力推嫩煎雞腿堡，主食為煎過的雞肉，搭配滿滿蔬菜，還能客制化「不加醬」，相較於烤或油炸的主食，熱量比較低。

劉怡里解釋，油炸食物雖然吃了使人快樂，但需要狂運動消耗熱量。另外，配菜類則建議選擇生菜沙拉搭配和風醬，補足一日所需的纖維，若真的想吃薯條，也要記得去鹽，降低鈉含量，以防血壓太高或吃太鹹誘發水腫。至於飲品則激推鮮奶、無糖茶、黑咖啡或是不加糖的拿鐵，都是較為健康且不易胖的選擇。

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一到麥當勞就想吃炸雞解饞怎麼辦？劉怡里說，最好的方法就是「去皮」，若做不到，千萬不要點雞翅，改點雞腿或雞胸肉類之炸物，因為雞翅為油脂最高的部位，若無法捨棄美味的炸皮，就要避開點它。她也提供「小撇步」，就是先吃主餐漢堡再吃薯條，能防止吃得太起勁把薯條全嗑光。





蔡逸帆也分享，減肥卻又想吃速食，她曾到得來速點「兒童餐」，將熱量控制在500大卡內，且健康餐點較豐富，但她也坦言，由油炸改為蒸煮的雞塊「沒有那麼美味」，仍適合口味清淡的小朋友，小份量適合解饞時食用。劉怡里也補充，若沒半辦法接受先吃主食再吃薯條，建議在食用麥當勞的下一餐選用清淡餐點，如吃地瓜和蔬果＋喝豆漿，才不會堆積過多熱量。