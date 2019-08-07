北榮護師上班途中搶救昏迷婦　北捷頒感謝狀「送大禮」

▲台北榮總護理師江慧婕。（圖／北榮提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

台北榮總護理師江慧婕，7月11日在西門站準備搭捷運上班時，協助站務人員搶救一名心臟病復發女性，透過10多分鐘的CPR與接上心臟去顫器（AED）直到救護車抵達。台北捷運日前透過院長信箱表揚江護理師善行並頒發感謝狀，更致贈她免費搭乘捷運50次以表謝意。

北捷表示，江護理師在事發當下，與站務人員將病患合作移至空曠區，協助急救及接上AED施予心臟電擊，直到救護人員到達後接手，病人後續轉至醫院治療，幸運救回一命。

請繼續往下閱讀...

江慧婕受訪時表示，她是在下午2點左右到捷運站，該名女性已暈倒在手扶梯上，站務人員正將她抬上輪椅，準備推去門口等待救護車，但還沒推到，患者就已無心跳。她聽到站務人員呼救時，馬上想到救人是護理人員的天職，立即投入救援，過程持續10多分鐘，因為平常就有提早出門習慣，並未耽誤上班時間。

江慧婕提到，能及時挽救一條生命，自己也深感欣慰，更覺得擔任護理人員是一件十分有意義的工作，收到的50張免費搭乘券，將提供給家人使用。

台北榮總護理部主任明金蓮表示，江員從事護理工作三十年，發揮護理救人的天職，將予以獎勵，並期勉所有護理人員，無論在何時何地，都能發揮愛心與專業，協助需要幫助的人。