向幸福肥說No！營養師曝「4款經典巧克力」吃不胖秘訣...養顏美容挑這



▲如何選對巧克力，拒絕幸福肥？（圖／達志示意圖）

記者林妤柔／綜合報導

又到了一年一度的七夕情人節，說到情人節最適合送的禮物，非巧克力莫屬。但巧克力品牌、口味那麼多，怎麼挑才不會胖？營養師孫語霙在youtube分析市面上幾款巧克力，教大家在充滿粉色泡泡的節日中，如何選對巧克力，拒絕幸福肥。

孫語霙表示，一般市售的巧克力都已經加工過，因此維生素基本上是大量流失。由於巧克力裡面有豐富的抗氧化營養素，以及一些礦物質。抗氧化物質例如類黃酮，可降低血壓、提升心智功能、減緩皮膚老化；礦物質鐵有助形成紅血球、鎂幫助心臟肌肉功能、鋅讓皮膚健康等功效。



▲巧克力50%以上的熱量來源都是脂肪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

請繼續往下閱讀...

許多人吃巧克力會有戀愛的感覺。孫語霙說：「這是真的！」因為巧克力裡面，有個特殊物質叫做「苯丙胺酸」，它也有咖啡因，所以吃巧克力會有一種很幸福、興奮的感覺，而她也分享吃各式巧克力不發胖的小訣竅。

1.黑巧克力：營養素最多，熱量依然高

一般人以為巧克力的%數高，應該代表純度比較高、糖比較少，吃起來苦苦的，但這觀念是錯的。雖然%數高，成份一樣是可可做的，可可裡面有可可脂，使得巧克力50%以上的熱量來源都是脂肪。一片100g的黑巧克力，熱量大約613卡，即使糖比較少，也不代表熱量比較低，所以吃的時候，也要注意一下食用的份量。

2.堅果巧克力：抗氧化力強，但要注意糖分

很多巧克力都會加杏仁、花生、椹果這一類的東西，巧克力本身就含有很豐富的多酚、類黃酮這一類的抗氧化物質，而堅果的維生素E含量也很高，所以這個組合就是抗氧化能力大爆發。若想預防皮膚老化、身體機能老化、腦部退化、失智等可以吃這樣的組合。巧克力本身的油脂含量很高，堅果也是油脂類，所以整體來說熱量不低，不要吃太多，一天大概是4~5顆左右就可以。



▲牛奶巧克力含有較多的維生素B2、B12和鈣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

3.牛奶巧克力：補充鈣質，但不宜多食

牛奶巧克力和一般的黑巧克力比起來，是含有較多的維生素B2、B12還有鈣，若想藉牛奶巧克力補鈣的話，可能順便補充到很多脂肪，因為其熱量和糖分也不低。真的想補鈣，還是建議喝乳製品，例如牛奶、優格、優酪乳、起司等。

4.金莎巧克力：一次吃1~2顆剛剛好

金莎常有大盒裝的，裝有3種不同口味的巧克力。金莎類似牛奶巧克力，朗莎大概是40%的黑巧克力，椰子莎是白巧克力，比較起來，朗莎是三個裡面熱量最低的。椰子莎裡面是白巧克力，因此剛剛所提巧克力裡的礦物質和營養素，全部都沒有。一顆金莎巧克力熱量都是50~70卡左右，一天大概吃1顆左右就差不多。

最後，孫語霙建議巧克力這樣吃最健康：

1.黑巧克力：營養素最多，不代表熱量最低，純度80%以上為佳。

2.堅果巧克力：抗氧化能力最好，可養顏美容。

3.牛奶巧克力：含有維生素B2、B12及鈣，要注意糖分。

4.金莎巧克力：朗莎優於金莎，一天最多不要超過2顆。

巧克力每日食用量20~40g，大約是2~3小片的分量。