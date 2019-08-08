ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

影／痛風怕吃大餐！88節在家「DIY頂級足浴」4技巧爽翻老爸

ETtoday健康雲

▲▼泡腳,短裙,寒流,保暖。（圖／翻攝自pixabay）

▲泡腳有助於舒緩痛風。（圖／翻攝自pixabay）

文／郭大維中醫師

「爸，父親節要到了，我們來去吃路口那家新餐廳好嗎？」
「麥啦！上次聚餐吃了幾隻蝦，隔天躺在床上下不來...痛風發作好痛啊！」

請繼續往下閱讀...

痛風讓爸爸舉步維艱嗎？痛風，是屬於痹症的一種，因為外邪趁虛襲於經絡，導致氣血凝滯，且體內脾胃功能失調，無法升清降濁。除了飲食控制，多喝水，郭大維中醫師今天也教大家可以舒緩痛風的方式。

足浴配方：

羌活、獨活、海風藤 各7錢
桂枝、秦艽、桑枝 各5錢
當歸、川芎、川懷、牛膝 各3錢
乳香、沒藥 各2錢
香附 1.5錢

這些中藥材，具有驅風、溫經、除溼、通絡的作用，將以上這些藥材包在布包內，丟到1500至2000cc的水煮滾，加到足浴桶裡面，再加入適當溫水。一天可以泡1至2次，一次以30分鐘為限。

▲▼。（圖／扶原中醫提供）

在泡的時候也有幾點要注意：

1.腳不能有外傷。
2.溫度盡量控制在10-45度。
3.當關節出現紅腫熱痛時，要記得先看醫師，因為足浴是一種保健，並非治療方式。
4.泡完記得提醒爸爸把腳擦乾，並套上薄薄長襪，才不會著涼。

父親節即將來臨，不妨幫爸爸準備足浴，讓他放鬆一下吧！

本文授權自扶原中醫診所《醫師專欄》

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

關鍵字： 美體健康 中醫健康 痛風 郭大維中醫師 足浴配方
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

狂脫皮屑！香港腳「4大腳爛原因」曝：濕鞋穿O小時超母湯

愛得好卑微！工具人追女「4條件」遭打槍...送禮討好你最會？

台美聲勇奪金牌3冠王！「淡江聽濤」擊敗80個隊伍　在世界唱出群山之音

減肥放心開吃！精選5款「すき家丼飯」鎖定600卡↓小碗

血尿染紅馬桶！ 他抽菸20年患「泌尿癌3期」醫：還有7危險因子

父親節禮別亂送！5大保健品「挑選禁忌」曝：有瘀青禁吃魚油

12生肖鬼月運勢公開！鼠不怕鬼、怕小人...虎騎車要小心

影／痛風怕吃大餐！88節在家「DIY頂級足浴」4技巧爽翻老爸

奪命兇手腹膜炎　發生5症狀要小心！

痠痛OUT！5大療程一次整理　這方法最速效但「刺青」不能做

讀者迴響

回到最上面