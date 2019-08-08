影／痛風怕吃大餐！88節在家「DIY頂級足浴」4技巧爽翻老爸

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▲泡腳有助於舒緩痛風。（圖／翻攝自pixabay）

文／郭大維中醫師

「爸，父親節要到了，我們來去吃路口那家新餐廳好嗎？」

「麥啦！上次聚餐吃了幾隻蝦，隔天躺在床上下不來...痛風發作好痛啊！」

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痛風讓爸爸舉步維艱嗎？痛風，是屬於痹症的一種，因為外邪趁虛襲於經絡，導致氣血凝滯，且體內脾胃功能失調，無法升清降濁。除了飲食控制，多喝水，郭大維中醫師今天也教大家可以舒緩痛風的方式。

足浴配方：

羌活、獨活、海風藤 各7錢

桂枝、秦艽、桑枝 各5錢

當歸、川芎、川懷、牛膝 各3錢

乳香、沒藥 各2錢

香附 1.5錢



這些中藥材，具有驅風、溫經、除溼、通絡的作用，將以上這些藥材包在布包內，丟到1500至2000cc的水煮滾，加到足浴桶裡面，再加入適當溫水。一天可以泡1至2次，一次以30分鐘為限。

在泡的時候也有幾點要注意：

1.腳不能有外傷。

2.溫度盡量控制在10-45度。

3.當關節出現紅腫熱痛時，要記得先看醫師，因為足浴是一種保健，並非治療方式。

4.泡完記得提醒爸爸把腳擦乾，並套上薄薄長襪，才不會著涼。

父親節即將來臨，不妨幫爸爸準備足浴，讓他放鬆一下吧！

本文授權自扶原中醫診所《醫師專欄》