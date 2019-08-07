▲國泰醫院耳鼻喉科醫師王文弘。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

經常腿部痠痛無力卻又無法抒解，可能不是骨科問題。一名63歲女性，近五、六年來持續有腿部痠痛無力困擾，求診骨科服用骨鬆藥物、接受膝蓋玻尿酸注射，甚至嘗試腳底按摩、氣功、泡溫泉，效果都不佳，除了行走仰賴柺杖，來常有食慾不振、莫名疲倦，整天臥床，體重一路從62公斤降至46公斤，最後才發現是副甲狀腺腫瘤復發引起的高血鈣導致影響骨骼。

國泰綜合醫院耳鼻喉科醫師王文弘表示，該名個案在10多年前發現副甲狀腺亢進導致高血鈣症，97年接受外科手術除，隔年又復發，血鈣長期處於12-13 mg/dl，比正常值8.5至10mg/dl要來的高。

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王文弘指出，原發性副甲狀腺功能亢進是內分泌異常疾病，且過量的副甲狀腺荷爾蒙使鈣質量釋出，會出現骨質疏鬆，嚴重時可發生骨折；對於腎臟的影響，由於尿鈣增加，容易發生腎結石或磷酸鈣在腎臟沈積，嚴重甚至導致腎衰竭，其他還症狀包括神經肌肉和腸胃道功能異常，病人也較容易發生高血壓、消化性潰瘍和胰臟炎等症狀。

目前相關致病原因目前仍不清楚，多數病人無家族史，發生率大約每十萬人中有25-30人，好發於50至60歲間，女性多於男性，尤其是停經後婦女。

王文弘指出，原發性副甲狀腺功能亢進治療方式取決於病因與疾病的嚴重程度，若只有輕微症狀可先以藥物治療控制，但如果病人的副甲狀腺亢進合併其他症狀，如高血鈣等，手術摘除副甲狀腺是目前唯一治療方式，且成功率高達95%。

然而該名女性個案的高血鈣甚至引起腎功能受損，診察也發現，復發的副甲狀腺增生已穿破氣管壁進入氣管腔內，因附近有支配聲帶的喉返神經，若再次手術，發生氣管破裂及喉返神經麻痺的風險相當高。

王文弘表示，經評估後採取「超音波導引射頻消融手術」治療，經由超音波導引將消融針放到腫瘤裡面，藉由針尖所放出來的能量加熱，將腫瘤組織破壞，經消融過的甲狀腺腫瘤會在腺體內慢慢被吸收，體積逐漸縮小，甚至消失。

手術不需全身麻醉，傷口僅針孔般大小，也不像傳統手術留下明顯疤痕，患者術後隔日副甲狀腺亢進就有改善，6天後血鈣恢復正常值，也沒有發生出血、聲帶麻痺或氣管破裂等併發症，後續只需定期追蹤。

此方式提供給患者另外一種治療選擇，但目前沒有健保給付，屬於自費項目。