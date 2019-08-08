「該繼續or放棄？」愛情中…這4件事「超沒意義」卻一堆網友在做



▲愛情使人變笨，許多網友墜入情網中都會問很多沒意義的問題。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／AWE情感工作室亞瑟

記得很久以前，亞瑟有寫一篇《戀愛中的無用假設只會變成妳前進的絆腳石！》，後來，又經過很多讀者、私訊、學生問的問題的洗禮後，我也整理出這篇：《大家都在做，但最沒有意義的四件事》。



一、問對方他是不是認真的

在這個「只要不想給承諾」就會被貼上玩咖標籤被辱罵的時代，大家都認為「一開始就要給承諾」是個美德，是個應該做的事情。好，現在問題來了，如果對方真的只是想要玩玩，他肯定不會回答你「我不是認真的啊，我只是玩玩」因為這樣回答，現在手中的玩物就要馬上跑掉了，誰那麼笨啊！（而且通常玩咖可以比真心的人更容易說出「我對你是認真的」「你很特別」「我是真心的」甚至更多甜言蜜語的鬼話）那如果對方本來就很認真對妳，聽到這個問句肯定要覺得火大了，因為這麼認真對妳的結果，竟然是被懷疑。對方也是冒著受傷的險才跨出這麼多步，結果妳沒付出什麼，只有想到自己會不會受傷還反過來懷疑對方會不會傷害妳。

要求對方講出「我是認真的」這句話一點意義都沒有！女孩們，這不過只是自我安慰而已，我們雖然喜歡聽甜言蜜語，但不要讓自己成為一個只想聽謊言的瞎妹。這世界上有多少段關係，一開始山盟海誓、給予承諾，之後還是因為現實、因為個性不合而分手的？即使對方現在說「我是認真的」，也不代表你們能夠天長地久，也許你覺得那是種心意，但不是每個人都喜歡隨意地講出違背自己心中所想的話。也許他覺得你不錯，但他可能覺得需要多認識，現在講認不認真還太早。

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妳應該相信對方的行為跟作為是否跟說的是一致，而不是固執的要在對方的嘴巴裡討一個「我是認真的」，言語是這個世界上最可以造假的東西，妳知道嗎？

二、問到底要不要放棄

很多人會跑來問我說：「這段關係我要繼續，還是要放棄？」通常會來問這個問題的人，感情生活大多不是太順利，因為她們常常把愛情或關係「全有全無化」，不是要0就是要100，他們無法忍受中間地帶，在關係中就是要給自己或對方一個痛快，自己才會又痛又快。在他們的觀念裡，繼續＝往前衝，放棄＝完全退居朋友，但這兩種選擇都不會讓關係帶來好結果，因為太極端。

關係本來就是隨時都在變動的，不會因為你說要繼續這段關係就會繼續，也許是給對方太多壓力然後爆掉，也不是你說放棄就會讓關係消失，反而有時候是至於死地而後生。要放棄還是繼續本身就是一個沒有意義的問題，重點是沒有辦法用客觀的角度去看關係的本質跟關係的進度，對方如何看妳跟這段關係，妳自己如何看待這段關係，彼此認知落差在哪？只要知道，就知道應該要進一步主動一點還是退一步給對方多一點空間，而不是「繼續往前爆衝」或是「放棄直接退出戰場」。

另外除了進一步退一步之外，還有一個不錯的選項叫做「維持現狀」。享受當下相處不要去想未來如何，這樣活在當下的態度，反而更能夠增加自己的吸引力，關係進展得更快，但戀情不順的人大都傾向於想太多，把眼光放在未來，急於推進，關係就容易爆掉。



▲怕分手後連朋友都當不成？醒醒吧！妳沒那麼缺朋友。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

三、怕連朋友都當不成

醒醒吧！妳沒有那麼缺朋友！會有這種恐懼，通常是把怕當不成朋友當做不前進的藉口而已，除非妳真的沒有半個朋友，或是妳跟他是日久生情，跟他做了很長時間的好朋友並且過去完全沒有覺得他有吸引力過，突然產生情愫這種case例外（但我想這種狀況不多）況且，如果是妳怕當不成朋友，只要擁有這種恐懼的人仍可以在攤牌之後仍然一臉輕鬆，不在意對方是否拒絕，仍然是可以當朋友的，只要妳不在意，對方也不會在意。

我記得在這篇《別傻了，什麼「連朋友都當不成」，別小看朋友這兩個字！》有詳細提到為什麼連朋友都當不成這件事是沒有意義的，讓我來節錄一段：『你根本沒有真的把對方當成朋友。朋友是什麼？你跟你的好朋友，你會刻意地做哪些事情討好他們嗎？你會去想「如果我這樣做當不成朋友怎麼辦」嗎？你會害怕「如果對方結婚了」怎麼辦嗎？朋友不是這樣子的，朋友是一種，你不會想擁有、可能有時候不一定會需要對方陪伴，思念起對方是一種窩心、歸屬而不是苦澀、但是相處起來就是很開心、不需要得失心的一種關係。』

四、問自己到底有沒有喜歡他

「我這樣是喜歡他嗎？」這問題看起來很奇怪，但卻是幾個最常見的問題（問的客群的年齡通常偏低）拜託，妳會這樣問，當然就是有喜歡他啊！現在，請妳想一個妳身邊妳覺得沒什麼感覺的朋友….想好了嗎？恩，那你怎麼不問問自己有沒有喜歡他勒？不喜歡就是不喜歡啊，當你會問「我有沒有喜歡」的時候，就表示你有喜歡了，但喜歡程度可能就比較不能確定。

喜歡有分成很多種，我們通常會拿我們過去心動的經驗跟感覺來跟眼前這個人做比較，但是每個人都是獨一無二的個體，當然我們跟對方相處的感覺也會不一樣，產生的喜歡的感覺當然也不會一模一樣。有些人可以給你小鹿亂撞的感覺，有些人可以給你很安穩的感覺，有些人可以給你相處起來很輕鬆快樂的感覺，這些都是喜歡。我們對一個人的感覺不會純粹是朋友的喜歡或是愛情的喜歡，愛情的喜歡是想要佔有、會在意、想要進一步的親密接觸（或不排斥）。當朋友的喜歡成分比較多的時候，我們就不會注意到愛情的喜歡。

但回到我們之前所說的，關係本來就是變動的，況且喜不喜歡這件事情都是自己催眠自己而來的，你再繼續問，還跑來問根本不認識陌生人，這種程度的內部投資，就算之前不喜歡，也很快就會變成喜歡了啦。

本文經授權轉自：AWE情感工作室

本文作者：亞瑟，擁有10年憂鬱症的過去經歷，所以比一般人更加的擁有更能理解人的困難的同理心。經常跑輔導室的被治療的經驗，對於家庭治療、溝通治療、敘事治療、實務治療有三折肱而成良醫的過人概念。人生起起伏伏中，精通了腹黑學、權謀、讀人術，對於人的情緒異常地敏感，希望能夠以這些異於常人的經驗，以幫助更多人。